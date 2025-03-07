OpenAI最強勁敵？Anthropic超額融資35億美元，估值狂飇３倍，揭示AI產業進入新競爭格局？

在芸芸眾多AI初創中，被譽為最有實力挑戰OpenAI的是Anthropic。近日該公司完成最新一輪融資，成功籌集35億美元資金，遠超20億美元的預設目標，讓公司估值暴漲3倍，達到615億美元，成為全球市值最高的AI初創之一。究竟Anthropic有何過人之處，可以吸引包括Amazon、Google在內的投資者爭相捧錢投資？它又能否撼動OpenAI的霸主地位？

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新資金用於拓展歐亞洲市場業務

2025年3月4日，Anthropic宣布成功完成E輪融資：當初目標是募集20億美元（約156億港元），惟結果卻出乎預期——最終集資金額高達35億美元（約273億港元），使公司估值一舉跳升至615億美元（約4,797億港元），較先前的180億美元（約1,404億港元）大升3倍以上。

這輪融資由光速創投（Lightspeed Venture Partners）領投，其他投資者包括：Salesforce Ventures、Cisco Investments、以及Fidelity Management & Research等著名投資機構。預計所得資金將用於採購AI運算資源、研發新一代模型、以及拓展亞洲、歐洲市場的業務。

其實，Anthropic不但已在歐洲擴展辦公室，還招攬了多名科技界重量級人馬加盟，包括：Instagram共同創辦人麥克‧克里格（Mike Krieger）、OpenAI共同創辦人杜爾克‧金馬（Durk Kingma）、以及OpenAI前安全研究員簡‧萊克（Jan Leike）等。有了這筆新資金後，該公司應可加快海外市場部署，並重金挖角更多人才，有助於繼續與OpenAI競爭。

Anthropic共同創辦人達裡奧‧阿莫代伊（Dario Amodei）曾是OpenAI研究副總裁，因不滿OpenAI發展路線，所以決定另起爐灶，創立注重AI安全的Anthropic。（圖片來源：維基百科）

Anthropic較偏重於為企業市場

無論是名氣或用戶數，Anthropic始終遠遜於OpenAI，為何近期備受投資者追捧？原來該公司現正處於業務快速成長的階段，2024年全年收入攀升至10億美元（約78億港元），同比增長10倍；2025年首兩個月的收入，同比增長更達到30%。

相比起注重消費者市場的OpenAI，Anthropic更偏向於為企業市場，讓客戶利用其模型Claude開發不同的AI應用方案。例如軟件開發平台Replit，用戶在其AI代理的協助下，就算不懂得編寫程式碼，都可以創建屬於自己的軟件；其服務背後所用的AI模型正是Claude，公司收入更因此而大增10倍。

另一例子是湯森路透（Thomson Reuters）旗下的稅務平台CoCounsel，透過Claude輔助稅務專業人員，為客戶處理各種稅務問題；又例如丹麥製藥企業諾和諾德（Novo Nordisk），本來需用12個星期來撰寫的臨床研究報告，使用Claude後只需10分鐘即可完成。由於Claude在程式碼生成上較具技術優勢，而且對軟件架構有較深刻的理解，所以也吸引了視像會議平台Zoom、雲端儲存公司Snowflake、以及製藥大廠輝瑞（Pfizer）成為其客戶。

企業AI開始轉向實際業務部署

正所謂「時勢造英雄」，除本身的技術優勢外，AI產業大環境的變化也使Anthropic更容易贏得資本青睞。2023年，生成式AI剛剛崛起，初期應用主要集中在消費者體驗與概念驗證（Proof of Concept）上。來到2025年，企業開始將AI應用從局部實驗，轉為部署到實際業務流程；這時候，企業需要的不再是基礎模型，而是具擴展性與安全性的AI解決方案。

開發人員在企業內部扮演著AI模型早期採用者的角色，只要他們傾向使用某一款模型，隨後整家企業都會部署這款模型，故此Anthropic一直採取以開發者為先的營運方針。以最新推出的Claude 3.7 Sonnet模型為例，它是全球首款混合推理模型，用戶可以選擇要求模型快速回應，還是在回答前花更多時間作深入思考，並且特別強化了程式設計與Web開發能力。在軟件工程SWE-bench Verified基準測試中，它取得62.3％的準確度，遠勝OpenAI o3-mini（49.3%）與DeepSeek R1（49.2%）。

用戶只要輸入簡單的AI提示詞如「解釋這個開發項目」，Claude Code便會自行檢查和修改程式碼，並解釋每一次修改的理由，跟著測試程式碼是否有錯誤；如無錯誤，就會自動上傳到Github。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

Anthropic營運以開發人員為先

伴隨著Claude 3.7 Sonnet而推出的AI代理編碼工具Claude Code，更可以無縫整合到開發工作流程，讓開發人員能直接透過終端機跟AI進行深入協作，以日常語言指示AI編寫程式碼，幫助加快開發進度。

除此以外，Anthropic的安全優勢也是吸引企業的重要因素。該公司成立之初，即表明專注於AI安全，並制定了AI安全等級（ASL）框架；近年更不斷強調其AI工具值得用戶信賴、可靠、注重安全，讓企業客戶可以放心使用。

Anthropic要挑戰有微軟（Microsoft）做靠山的OpenAI，當然要找來強大盟友援助。「敵人的敵人就是朋友」，Google自2022年底起就不斷向Anthropic注資，迄今投資總金額已逾30億美元（約234億港元）。

為考驗Claude 3.7 Sonnet策略思考能力，Anthropic安排模型在遊戲直播平台Twitch上，試玩電腦遊戲《寵物小精靈紅版》，結果不但成功捕捉多隻小精靈，更擊敗了多個道館館主。（圖片來源：翻攝Twitch官網）

獲Google、Amazon大力支持

亞馬遜（Amazon）亦向Anthropic投資80億美元（約624億港元），而且旗下雲端平台AWS更成為Claude的主要雲端和培訓合作夥伴，以及獨家雲端服務供應商。亞馬遜又會找來Anthropic幫忙，合作優化其AI晶片Trainium。再者，Anthropic更會參與Amazon Alexa+語音助理的新開發項目，由Claude為Alexa+提供部分功能，可見雙方關係已非常密切。

更重要的是，Anthropic跟Google與Amazon結盟後，Claude已被部署到後兩者的代管式AI 平台Vertex與Bedrock。企業只要在上述任何一個平台開設帳戶，即能夠選用Claude，輕鬆開發適合自身業務需要的AI工具，這對Anthropic吸納企業客戶有著莫大幫助。

Anthropic憑著精準的市場定位、以及盟友的龐大分銷網絡，IT新聞網站The Information估計，到2027年面向企業客戶的API業務收入，可望成長至200億美元（約1,560億港元）。由此看來，AI競爭的決勝關鍵除增加訓練參數、降低運算成本、以及提升推理能力外，還要看AI公司能否建構值得用戶信任、安全可靠的AI系統——這正是Anthropic賴以抗衡OpenAI之道。