有一位名震香港的大廚S哥，經常掛口邊名言：「做食肆，一定要有自家『拳頭菜』，最好無人識做，至少，無人做得好過你！」

佢口中的「拳頭菜」，等於「招牌菜」，任何廚師行走江湖，要成功，要做大哥大，必須精心研發出三兩款「拳頭菜」。

最近，正正遇上一間有「拳頭菜」的菜館，名《華苑潮州閣》，帶我去者為行政會議成員，小弟中學師兄林健鋒。

近月，尖沙咀又再旺起來，因再有不少內地及東南亞客湧到，多數聚在北京道、廣東道、加連威老道及金馬倫道一帶。小弟乃逆流大叔，專與人潮反方向，故此，香港邊處旺，邊處無我影蹤。

不過，鋒哥引路的目標菜館，正位於北京道一座舊大廈內，無法，去就去啦。

電梯門一開，已覺極濃厚的六七十年代氣氛湧出，可能是設計師刻意啩，總之就似走咗入時光隧道，枱枱凳凳甚至掛畫，皆充滿懷舊味道。

此店極旺，幾乎每「吋」空間皆擺滿枱，大家光顧時要有心理準備。



華苑潮州閣懷舊味十足，似半世紀前菜館。

為寫此稿，我食足兩餐，一餐跟鋒哥，一餐帶全家，決心試多幾味再介紹。

華苑出品水準中上，例如鵝粉肝、沙茶牛肉河粉、反沙芋、鹵水大腸、炸普寧豆腐，全部收晒貨。

另有幾味則去到高級水平，包括炸雙棗（香噴噴蝦棗蟹棗） 、清湯汕頭牛丸（堅手打，日日汕頭運到，香港難尋）、水瓜魚肚煲（魚肚軟似棉花，盡收湯底精華）、鮮茨實百合煲（入口即溶，店主標榜不可不點）、煎韮菜粿（經典潮州菜，一咬銷魂）。



炸雙棗酥脆香噴噴，下酒無以尚之。



水瓜魚肚湯，好味飲不停。



鹵水鵝肝掌翼，後者略嫌瘦，但味道則正。



正宗韮菜棵，啖啖銷魂。

老友，一間菜館，有如此多高水準出品，已算難得，咁，邊味屬「拳頭菜」呢？正正是此店老闆娘Eva姐的拿手好戲——Eva姐炸蠔餅。



Eva 姐炸蠔餅，「拳頭菜」也。

蠔餅，幾乎每間潮州店皆有，一如廣東菜中的干炒牛河及楊州炒飯，個個廚都識做，但香港人，入口便知其功力，好難呃也。

煎或炸蠔餅又如何，靈魂有三，你個粉漿得唔得？你的蠔仔是否新鮮肥嘟嘟靚貨？另外，你的煎炸功力有幾高？尤其潮州老饕，入口便知龍與鳳，出品是小學雞級數或是教授級數，一咬就知。

鋒哥有請Eva姐出手，聲明由佢出手會特別正。

「碌Sir，無嘅，日日拳不離手，做得多，自然掌握竅門，加上我汕頭有人脈，能取得最正貨，只要煎炸時間拿捏精準，效果一定好。」Eva 姐氣場滿滿解釋。



這裡是Eva姐的王國。

咁鬼好味，臨走當然速速拍照留念，定下日期，再拉四十隻為食鬼來歎番餐。

華苑潮州閣

地址：尖沙咀北京道五十七號國都大廈二樓

電話：2114 0889