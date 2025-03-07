  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

07/03/2025

3大環保導賞團：T·PARK免費Spa、四電一腦回收WEEE‧PARK、O．PARK1大嘥鬼天幕影院，附預約攻略

#好去處 #回收 #本地遊 #導賞團 #大嘥鬼 #O．PARK1 #屯門 #環保 #四電一腦 #免費 #大嶼山 #T．PARK源區 #WEEE．PARK #轉廢為
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 政府新聞處、WEEE‧PARK、O．PARK1網頁

　　香港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施（I．PARK1）預計今年年底投入運作，一直以來政府鼓勵大家源頭減廢，同時積極發展「轉廢為能」設施，包括香港首個污泥廠T．PARK［源·區］、及廚餘轉為電能的有機資源回收中心O．PARK1，以及轉廢為材的廢電器電子產品處理及回收設施WEEE‧PARK。你知道這些設施設免費公眾導賞團，可以歎免費 Spa、直擊四電一腦回收、睇大嘥鬼天幕影院及拎堆肥嗎？即睇預約方法及詳情。

 

T．PARK［源．區］採用流線型波浪設計，以呼應背後的山巒及前方的海灣形態，與周邊自然環境融為一體。

 

　　歎靚景的免費Spa邊度有？就在屯門T．PARK［源．區］！T．PARK［源·區］是香港首個首個污泥綜合處理設施，將廢物轉化成能源，中心設導賞團可以參觀各大展覽區，了解處理污泥廠的運作及認識何謂「轉廢為能」。

 

  T．PARK［源．區］是全港「轉廢為能」設施之一，園內設有戶外園林花園、雀鳥保護區和戶外足浴池等，供市民預約觀賞以及放鬆。

 

　　原來，香港每日製造接近 300 萬立方米的污水，因而產生約 1,200 公噸的污泥。焚燒是一種高效能的污泥處理方法，透過採用先進的焚燒技術處理廢棄物，過程中產生能源，除可減少使用化石燃料發電外，亦能避免因廢物棄置於堆填區而產生甲烷，有助減少香港的溫室氣體排放，應對氣候變化。污泥焚化過程中產生的熱能會被回收，並轉化為電力，供給整座設施所需。

 

T．PARK水療池「源．泉」

 

　　「轉廢為能」唔係口號，你仲可以體驗到！污泥焚化過程中產生的熱能可以被回收，供給設施的三個水療池和冷暖空調系統使用。T．PARK水療池「源．泉」。池水採用焚化過程中產生的熱能加熱，分為熱水、温水和冷水3種不同溫度的池區，你可以邊欣賞窗外宜人的后海灣無敵大海景，邊浸泡身體放鬆，十分寫意，最著數係完全免費！水療中心男女共用，使用者須穿著泳衣，自備毛巾及沐浴用品。

 

回收舊灣仔碼頭的防撞木，用於製作設施內的園藝工程和家具。

 

　　「T．PARK」導賞團不只是休閒體驗享用水療中心，更可透過展覽館內的大型玻璃窗，在不影響廠房的運作下，看到設施的營運情況。環境教育中心環境舒適，更可於茶座T．CAFE［源．茶］休息。大家有興趣可預約參觀。

 

環境教育中心環境舒適，更可於茶座T．CAFE［源．茶］休息。

 

T · PARK [源 · 區]設有兩座廠房，合共4個焚化爐，每天可以處理高達 2,000 公噸污泥，是一所獨一無二、自給自足、結合先進科技於休閒、教育和自然生態項目的綜合設施。

 

　　留意！T · PARK [源 · 區]鄰近道路將於今年清明節期間實施交通管制措施。由2025年3月15日至4月13日期間所有周末及公眾假期，環境教育中心將暫停服務。T · SPA [源 · 泉]及戶外足浴設施將於2025年3月10日至4月25日暫停開放，以進行年度檢查及維修工程。其他設施及服務於上述期間將不受影響。

 

T．PARK［源．區］

地點︰屯門曾咀稔灣路25號
開放時間︰為星期一、星期三至日，上午十時至下午七時
註︰T．PARK［源．區］及預約參觀在每個開放日均設有導賞團，並安排免費穿梭巴士往返屯門V city
查詢︰2910 9700
www.tpark.hk

 

下一頁：WEEEPARK直擊四電一腦回收

 

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#好去處 #回收 #本地遊 #導賞團 #大嘥鬼 #O．PARK1 #屯門 #環保 #四電一腦 #免費 #大嶼山 #T．PARK源區 #WEEE．PARK #轉廢為
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人棄烏克蘭，台灣漸成「廢牌」？

07/03/2025 07:47

大國博弈

高息定存 | PAObank1個月高達8厘，招商永隆推快閃優...

04/03/2025 19:25

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk