  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

10/03/2025

德國巨額刺激措施，能成功嗎？

#陶冬天下 #德國 #默茨 #財金大勢 #經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　即將上任的德國新總理默茨有一個很有特色的形容詞，叫做「差5分鍾就到午夜了」，比喻情況之緊急。以此來形容德國經濟的危難，毫不過分，德國經濟已經兩年沉浮於滯脹之中。

 

　　默茨等不及走馬上任，就拋出了他的振興方案：1）將相當於GDP 1%的國防開支，從債務限制(Debt Brake)中豁免出來，不受預算限制；2）設立5000億歐元的專項基金，未來10年投資於老化中的基礎設施。

 

　　要知道默茨的政治理念偏右、保守，在競選中還堅持平衡預算，他是一位極端的財政保守主義者。但是，在榮登議會第一大黨後，他聽取了財政部長Jorg Kukies關於德國經濟及財政的介紹，幾個小時之內，默茨變成了凱恩斯主義者。他力主改變德國均衡財政的傳統，以前所未見的刺激措施，為德國經濟殺出一條生路。

 

　　德國的均衡財政理念，是深入人心、寫入憲法的。默茨需要在議會得到三分之二議員支持，才可以付諸實施。他借用歐債危機時歐洲央行行長德拉吉的名言「whatever it takes」（不惜任何手段），也要達成目標。這是德國戰後歷史上，第二個歷史性轉折點，上一次是90年代初的兩德統一，國家財政因此遭遇了巨大挑戰，不過也為德國經濟注入了新的資源、人口和增長動力。

 

本是極端財政保守主義者的默茨，現力主改變德國均衡財政的傳統。(AP)

 

　　取得三分之二議會票數修改憲法，默茨僅有一個小小的窗口期——在現任議會結束之前，他的聯盟黨與未來聯合政府的執政伙伴社會民主黨聯手，可以強行通過憲法修正。一旦新議會成員在3月25日上任，新議會第二大黨德國選擇黨勢必阻撓，修改憲法的議程屆時幾乎沒有可能通過。

 

　　德國GDP大約4.5萬億歐元，每年千億級的軍工、基建等投入，對於困頓中的德國經濟，可謂久旱逢甘露，對增長的刺激作用不言而喻。更重要的是，政府訂單對萎縮中的重化工業也是一劑強心針。部分企業已經開始將汽車生產線改成裝甲車線，把火車引擎生產改為坦克引擎生產。基建項目才剛啟動規劃，但已經給了化工行業新的希望。這是不折不扣的凱恩斯主義經濟學。

 

　　目前德國的債務GDP比率為63%，在G7國家中最低。經濟學家測算，默茨的計劃可能令德國的債務GDP比率升至80%至90%，仍然處在非常安全的區間，比起美國、日本和法國健康許多。可以說，德國戰後傳下來的財政理念和債務底子，為默茨放手一搏提供了相當不錯的基礎。

 

　　然而，默茨整個職業生涯，從未在政府部門工作過。他領導的中間偏右政黨（本人更偏激），必須與長期的政治對手、中間偏左的社民黨合作，並協調政策。崛起的極右勢力德國選擇黨，更會不遺餘力地干擾其執政。同時，歐洲正處在特朗普孤立主義的震撼之中，貿易糾紛恐怕紛至沓來，歐盟、北約又苦無領軍人物。俄羅斯和能源，仍是德國的兩條催命咒。

 

　　更大的問題在於，如何將德國拉回到可持續發展的經濟繁榮上。德國在移動互聯網革命中無所事事，更缺席了人工智能浪潮。化工行業在能源危機中凋零出走，汽車公司又受到中國電動車的挑戰。賴以自豪的中小工業企業受到成本和訂單的雙重擠壓，貿易保護主義對嚴重依賴海外市場的德國出口構成嚴重打擊。

 

　　以世界標準看，德國的金融業、服務業的競爭力並不強大，德國經濟要敗部復活，長遠來看必須要重振產業，但是這些在默茨的計劃中隻字未提。戰後罕見的軍事、基建擴張，只能給德國一個喘息的空間，扭轉德國經濟頹勢，默茨任重道遠。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票

我要回應
更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#陶冬天下 #德國 #默茨 #財金大勢 #經濟
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

磨劍卅年今出鞘

10/03/2025 08:10

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk