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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

11/03/2025

台積電改姓美，勢拖垮島內經濟

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #台積電 #芯片 #柯伯吉 #魏哲家 #大國博弈 #賴清德
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　近一周島內從輿論到民間，嘴邊都掛著一句口頭禪：「被人賣了還幫忙數錢」。說的是感嘆被譽為護國神山的台積電，大舉到美國投資1000億美元，「台」積電似乎正在漸漸走上不姓「台」改姓「美」的道路，民進黨當局還洋洋得意的高調歡送。

 

　　美國總統特朗普上周和台積電董事長魏哲家舉行記者會，宣布台積電在美投資加碼1000億美元，連同拜登時期承諾的650億美元，總投資金額高達1650億美元。這次擴大投資將新增三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座研發中心。

 

　　台灣民眾看到白宮記者會直播後，輿論迅速炸鍋，引發不少質疑和指摘。賴清德眼見如排山倒海的批評聲浪後，和魏哲家舉行記者會，稱讚增加對美投資除了壯大台積電，也讓台灣協力廠商有機會進入國際，讓台灣經濟有進一步發展。不過，這番講話，似乎透露出台灣高科技業出走美國現在才剛開始。

 

賴清德和台積電董事長魏哲家舉行記者會，企圖平息民間對台積電赴美巨額投資的疑慮。

 

　　台積電改姓「美」之所以引起台灣民眾關注，在於這家公司並非由哪位知名企業家創辦，以真知灼見眼光發展才有今天，而是當年國民黨發展高科技政策下，以政府力量介入協助尋找人才，用納稅人金錢扶持，才有今天的成就。

 

　　以台積電的背景，應和台灣綑綁一起去和美國談判，獲得不加稅以及最重要的安全承諾。但是當世界各地面對特朗普不按常理出牌的無底線關稅威脅，都提出有力的反擊措施時，民進黨當局在美國還沒有對台出招的情況下，竟然舉手投降，向美國老大哥送上大筆保護費。試問美國老大哥如果再度施壓，賴清德拿甚麼籌碼去談判？

 

　　而另一關注焦點在於1000億美元對台灣的價值。台灣當局今年度政府總預算約959億美元（新台幣3兆1534億元），一間公司新增的對外投資計劃，竟然超過政府總預算，才引發民眾聯想到「被人賣了還幫忙數錢」這句流傳已久的口頭禪。

 

　　島內經濟和政治學者認為最嚴重的是，台積電這次投資包括研發中心，在美國這方面人才不足下，將發生一波高科技人才出走潮。而且台積電還需要相關供應鏈，勢必讓台灣的協力廠商也跟著去美國投資，金額恐怕超過1000億美元，連同台積電總投資，相當於台灣3年的政府總預算。

 

　　在這個磁吸效應下，大部分資金和人才外流，未來10至20年島內難看到重大投資，嚴重影響經濟發展。而且台積電和相關協力廠商赴美後，獲得利潤的本地生產總值(GDP)是算在美國，而非台灣，連帶影響島內經濟成長率。

 

台積電在美國設立研發中心，勢必搶走大量台灣高科技人才。

 

　　台積電承諾赴美投資後，特朗普仍重提台灣搶走美國人芯片生意，雖然後面加一句稱讚台積電，但似乎亦暗示仍未滿足，其他高科技業應效法台積電進貢美國。而特朗普提名的國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)，在參議院的任命聽證會上表示，台灣應該將國防預算佔本地生產總值的比例提高到10%，才能避免戰爭，看來保護費還要繼續加碼。

 

　　最幸運的情況，是特朗普對於台積電和相關協力廠商赴美感到滿意，不再施壓提出其他要求。但是這次的投資形同「買4年保險」，只是當4年後特朗普卸任，下屆美國總統不一定要認帳，又可以獅子大開口。

 

　　近9年來民進黨當局一心「倚美」，想當美國的「好朋友」。早在越戰時期，曾擔任美國國務卿的基辛格，提出過一句評論美國外交雙重性的經典表述：「成為美國的敵人或許很危險，但做美國的朋友卻是致命」（"It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal"）。老奸巨猾的基辛格之言，但願執政者能夠引以為鑑。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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