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10/03/2025

畢加索展覽限定商品必買！M+博物館機場新店超搶眼

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Text: Eunice Chow Photo: M+

　　3月中旬開幕的M+特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」即將開幕，一系列以畢加索作品為靈感的展覽限定頸枕、文件夾及磁貼等已經上架。另外，香港國際機場的 M+博物館商店已開幕，今個月於新店惠顧滿$500 元，即可獲贈精美禮品一份，下次去機場時不妨睇睇！

 

 

　　香港國際機場的 M+博物館商店正式開幕，店鋪近 800 平方呎，位於香港國際機場一號客運大樓離港層近 40 號閘口。M+博物館商店以搶眼粉紅、配白色和綠色，好注目，充滿活力的視覺形象，店內中央展示區以香港標誌性的天際線為設計靈感。

 

 

率先發售畢加索作品展覽限定商品

 

　　為配合2025年3月中旬開幕的M+特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」，全新M+博物館商店率先發售一系列以畢加索作品為靈感的展覽限定商品，包括頸枕、文件夾及磁貼。

 

 

 

M+ x 畢加索 T 恤港幣 328 元

 

M+ x 畢加索摺疊傘港幣 280 元

 

M+ x 畢加索文件夾港幣 25 元

 

 

M+ x 畢加索文件夾港幣 25 元

 

M+ x 畢加索磁石港幣 38 元 

 

M+ x 畢加索磁石港幣 38 元

 

M+ x 畢加索單肩袋港幣 185 元

 

M+ x 畢加索單肩袋 港幣 185 元

 

M+ x 畢加索 T 恤港幣 328 元

 

 

另外，M+與田名網敬一聯乘的《畢加索的悅樂》系列的獨家產品亦現正發售。為慶祝全新 M+博物館商店開幕，由即日起至 2025 年 3 月 31 日，顧客凡於新店惠顧滿港幣 500 元，即可獲贈精美禮品一份。

 

M+ x 田名網敬一陶瓷餐碟港幣 280 元 

 

M+ x 田名網敬一襪港幣 98 元

 

M+ x 田名網敬一 I LOVE HK T 恤港幣 360 元 

 

M+ x 田名網敬一 I LOVE HK T 恤港幣 360 元

 

M+ x 田名網敬一隨身收納包港幣 180 元

 

　　機場M+博物館商店中央展示區由四個互相交錯的「加號（+）」組成，象徵著 M+作為當代視覺文化、創意、創新及身心靜好的交匯點。店舖除率先發售一系列以畢加索作品為靈感的展覽限定商品外，更有一列精選 M+源想系列商品，涵蓋成人及兒童服裝、日常用品、文具、餐具和廚具等。

 

M+幾何可摺式背包、M+ Monogram可摺式手提購物袋和 M+隨身收納包等。

 

商店還提供 M+出版物《香港視覺文化：M+指南》，帶領讀者遊覽豐富的 M+藏品系列及本地文化空間。香港視覺文化：M+指南（中文版）港幣 180 元

 

 

M+博物館商店

地點︰香港國際機場一號客運大樓離港層近 40 號閘口

營業時間︰7am - 11pm

 

M+本店

地點︰M+大樓G層

營業時間:星期一：休息

星期二至星期四：上午11時至晚上7時

星期五：上午11時至晚上10時

星期六、星期日及公眾假期：上午11時至晚上7時

https://shop.mplus.org.hk/ 

 

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