分析Pop Mart、Temu、Shein成敗勝負公式

在香港地，畫公仔發達的人一隻手數得出，第一個叫黃玉郎，第二個叫馬榮成，第三個呢，相信大家都噏唔出。

早在20年前鐵人兄弟的年代，我已經認識Kenny，他曾經任職廣告公司美術設計，畫得一手好畫，現在他的作品Molly，深受喜愛，遍布全球，我在矽谷，倫敦，日本都見到他的作品。

他曾經服務的公司泡泡瑪特（POP MART）是一家成立於2010年的中國潮流文化娛樂品牌，經過十餘年的發展，已成為全球知名的潮玩企業，並於2020年在香港上市。（港交所代碼：9992），2024年預估可能接近90億元人民幣，總市值約1400億港元。

泡泡瑪特的收入主要來自盲盒銷售、自有IP產品以及海外市場擴張。近年來，公司門店數量全球超過500家。

MOLLY特色：金髮藍眼、撅嘴傲嬌的小女孩形象，辨識度極高，是泡泡瑪特最具標誌性的IP之一。

商業表現：2024年收入約8億元人民幣，長期穩居熱銷榜前列。Molly的多樣化系列（如星座、職業主題）滿足了粉絲的收集需求。

當我們研究大陸民企為甚麼出海成功的時候，一般人只停留在市場夠大，政府扶持，有補貼，價格戰，狼性等等的常見理由，反而應該深挖一下為甚麼民企在很內卷的內銷市場之中，為了生存而發展出的獨特商業模式。

泡泡瑪特只是其中一例，Temu, Shein這些乍看只是一間賣服裝，賣公仔，賣平價嘢的公司罷了，但是其商業模式及其成功策略，模擬在過去的10年獲得極大的成功。

泡泡瑪特的出現，即使面對美國迪士尼及日本Hello Kitty等等強勁對手，業績和股價仍然不停的扶搖直上，大陸民企的商業模式能不能獲利，與獲利多少，市場佔有率的多少，普通人根本沒法理解，他們為了攻佔市場佔有率，往往劈價劈到骨頭。

精準的市場定位泡泡瑪特將目標客群鎖定在年輕一代（尤其是Z世代和千禧一代），這些人群注重個性化、潮流文化，並願意為情感價值買單。公司將產品定位為年輕人也買得起的藝術品，價格相對親民（大多數盲盒價格在59-79人民幣之間），降低了消費門檻，同時保留了潮流與設計感，迎合了年輕人的審美與消費習慣。

借助中國較低成本、成熟豐富的產業鏈，Shein 和Temu等中國跨境電商平台能為美國民眾提供便宜商品。

Shein原本打算在2023年底在紐約上市，但在被美國證券交易委員會拒絕後，它轉而考慮英國。

與此同時，Shein還不得不面對來自Temu的激烈競爭，後者複製了Shein的商業模式，將廉價中國產品運送到全球消費者手中，成功擠進了市場。Temu不僅搶了Shein的一部分供應商，連Shein的運輸成本和營銷預算也因此大幅上漲。

2月初特朗普發布行政命令，宣布對中國商品額外徵收10%的關稅，同時取消了針對低於800美元的中國商品的小額包裹免稅政策。

政令一出，拼多多旗下跨境電商平台Temu和其競爭對手Shein銷售額持續下滑，五天內Shein在美國的銷售額下降了16%至41%，Temu降幅達32%。

目前Temu尚未獲利。其平均每筆訂單的虧損額約為30美元。這是行動網路時代以來的慣用打法——承擔短期損失以搶佔市場份額。

Shein 2024年上半年營收為180億美元，利潤不到4億美元，下滑超70%。根據《金融時報》的報道，Shein內部材料預計 2024年預計全年收入只有380億美元，同比增長19%，但同期淨利潤縮水了近40%，降至10億美元。

顯然，以低價為策略的Temu、Shein等跨境電商平台，只有「低價」這張牌還不夠。