父母知道孩子的「近側發展區間」在哪裏嗎？｜鬆緊有道的育兒技巧

鬆緊有道的家長對孩子有要求，但這些要求需要符合孩子的能力發展，不會太難又不會太易。這個道理，吻合著名俄國心理學家Lev Vygotsky「近側發展區間」理論。

Lev Vygotsky認為，我們可以把孩子懂得做的事情，和孩子不懂得做的事情分開。在這類事情中間，就是孩子「似懂非懂」的事情 。如果孩子自己做這些事情，10次有8次都不成功。但如果孩子得到大人的鼓勵、支持和教導，孩子再多加專注和努力，就可以做到這些事情。

「近側發展區間」是介乎懂得做的事情和不懂得做的事情，大人的幫助在這個「近側發展區間」部分最有效，因為孩子在懂得做的事情根本不需要大人的幫助；孩子在不懂得做的事情就算得到大人的幫助也無補於事。

「近側發展區間」在哪裏

所以，要做到鬆緊有道，就要知道孩子的「近側發展區間」在哪裏，並在這個區間與孩子進行互動，提供最小程度的支援，亦即是 Lev Vygotsky強調的「鷹架」（Scaffolding）。

要做到鬆緊有道，就要知道孩子的「近側發展區間」在哪裏。（Shutterstock）

建議：鬆緊有道的家長經常會要求孩子做帶有一點難度的工作，並提供必要的協助。例如：

1. 孩子一向只可以等候2分鐘，但爸爸要求孩子等候2分30秒。爸爸建議孩子說:「如果你等到很急，就唱歌放鬆一下！」

2. 孩子考試成績一向是80分左右，但媽媽要求孩子以85分為目標。媽媽建議孩子訂立時間表去計劃溫習的進度。

3. 孩子一向畫畫都是一邊畫一邊構想，但媽媽要求孩子先構想後畫畫。媽媽建議孩子先作草稿，並先用顏料試試設想的效果。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。