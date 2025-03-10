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10/03/2025

上車良機

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    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！


    樓市點評

    本欄隔周更新

　　新一份《財政預算案》宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限提高至400萬元，開始有人以「炒家樂園」去形容當下的上車市場，這當然因為價格平，物業印花稅率平過股票，樓市撤辣之後亦有利短炒。但筆者想說的是，現在同時絕對是上車良機，年初我評估樓價是有條件找到谷底回升，而現在市場發展比預算中還要好。筆者指現時是上車良機，不是基於價格上升的角度，而是各項置業條件的客觀因素都非常配合，令置業投資長遠更有利。現在二手樓價不單只平，而且絕大部分都是低過建築成本，而買家承造按揭，實際H按按揭息率只是3.5厘，對比發展商甚至富豪向銀行借貸的6厘或以上是相對較低的，收租回報率亦高於銀行的借貸息口，即是說供樓是平過交租。「買有風險！不買也有風險！」對長線投資或者自住來說，現在就算樓價出現跌幅和風險，也較容易應付，即是說對大多數人來說，趕不及上車的損失風險其實更大。

 

　　我們應該多關心年輕人上車，而旺市時礙於供不應求，很難鼓勵年輕人上車，但到靜市時，如果政府不去處理的話，那應該甚麼時候處理呢？過去10年左右，政府不斷出樓市辣招，其實樓市辣招只是撤招不久，而支持樓市的甜招亦剛剛才出了一、兩招，事實上還有很多方法可以刺激樓市，政府應該好好部署，持續出甜招令市民恢復對政府的信心。

 

現時二手樓價不單只平，而且實際H按息率只是3.5厘，年輕人宜把握良機置業。(Shutterstock)

 

　　政府亦有很多官員及政策都是做得好的，其中白居二計劃就是政府做得很好的一個項目。房委會剛宣布新一期白居二計劃接受申請，今期白居二的配額由4500個增加至6000個，新增的1500個配額專為40歲以下青年而設；申請資格的入息及資產限額維持不變，沿用「居屋2024」的資格。筆者認為增加配額相當好，尤其是增加的配額用來給予年輕人上車，即是對原本的申請者沒有損失，反映政府是有心處理年輕人上車。白居二的家庭申請者入息限額是6萬元，其實6萬元入息是可以負擔買到樓價720萬元的單位，配合樓價下跌近三成，有關的置業計劃大幅增加了年輕人的上車機會，筆者認為年輕人要好好把握這個良機。大家看股市的發展，就會發覺市場像春夏秋冬輪替，好的市道一樣會恢復，而市場的考驗亦會存在。買樓是自住的，擁有自住居所本身就是長遠投資及對自己最大的保障，要好好把握今次上車良機。

 

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