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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

13/03/2025

從姤卦初爻二爻看俄烏戰爭（有片）

#易經看世界 #俄烏戰爭 #澤連斯基 #特朗普 #烏克蘭 #萬斯 #美國 #鼎卦 #蠱卦 #玄學 #歐洲
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基2月28日在美國白宮舉行雙邊會談，並透過電視直播，最終不歡而散，未能如預期簽署《烏克蘭—美國礦產資源協議》。會談期間，特朗普與副總統萬斯對澤連斯基接連發難，不斷斥責並提出各種指控，最終導致談判破裂。

 

　　會談急轉直下，源於萬斯在談判時插嘴，指澤連斯基對特朗普不夠尊重，此一奉承語讓特朗普馬上心頭起火，隨即大罵澤連斯基不夠感恩(thankful)。不過萬斯也沒有說錯，從澤連斯基的身體語言可以推知，他的雙臂緊緊交叉在胸前，身體略為後傾，雙眉緊皺，顯然表示不屑和不滿。雙方都處於對抗狀態，談判焉能成功？

 

 美烏雙邊會談火藥味濃，最終不歡而散。(AP)

 

　　然則是否可以從易卦來看俄烏戰爭？可以的，但也不一定通過卜卦。千多年前宋代邵康節已寫下公式教人如何預測世界的未來，這個公式見於其著作《皇極經世》提出的「元、會、運、世」。

 

　　所謂「元會運世」公式指，一元包含12會（因1年有12個月），一會有30運（因1個月有30日），一運有12世（因1日有12個時辰）。以一世有30年計，一運有360年(30x12)，一會有10800年(360x30)，而一元即是129600年(10800x12)。

 

　　地球正是每129600年經歷一次冰河時期，即文明的開始和終結，其間的運作是通過60卦（六十四卦抽掉乾坤坎離四卦作為運轉軸心）循環往復。按《洛書》，九宮共81步(9x9)，每步60年，即4860年(81x60)是一個大循環，從黃帝於公元前2697年命大橈以干支紀年，今年是2025年，加2697年等於4722年，即再過138年(4860-4722=138)便有大劫。

 

 鼎卦

 

　　另外，每180年會有九星連珠，即坊間所說的三元九運，每元60年，每運20年，如今正處於下元60年的統運卦，名為鼎卦的九運，鼎卦六爻，每爻10年，變卦為值運卦。鼎卦四爻是2014年至2023年，變卦為蠱卦，這是個生蟲卦，正好對應這段時期的新冠病毒肆虐。而鼎卦五爻是2024年至2033年，正好對應如今2025的狀況。

 

蠱卦 

 

　　按鼎卦五爻變為姤卦，一卦六爻，10年共120個月，每爻即20個月(120÷6)，初爻是2024年的12個月加2025年的首8個月，二爻是2025年的後4個月加2026年的12個月加2027年的首4個月。換言之，若看俄烏戰爭，2025年首8個月看姤卦初六爻辭，後4個月看姤卦九二爻辭。

 

姤卦 

 

　　姤卦初六的爻辭曰：「繫於金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅」。金柅是古代的煞車器，以金屬製造，「貞吉」的意思是俄烏戰爭愈早停火愈好，而「有攸往」的意思是若不停火，繼續作戰，結果是「見凶」。至於「羸豕孚蹢躅」，羸是羸弱，豕是豬，孚指浮躁，蹢躅是原地亂跳。魏晉易學家王弼以「羸豕」為母豬，因母豬是豬中較弱的。

 

　　這使我想起現今歐洲諸國力挺烏克蘭，但她們軍備不足，財政匱乏，恰似弱母豬在氣急敗壞地亂跳。看來2025年頭8個月，以農曆去年11月起計，8個月即至今年農曆6月底（閏六月，即新曆8月22日），戰事應在8月22日後進入姤卦九二才有轉機。

 

歐洲諸國雖力挺烏克蘭，但軍備不足財政匱乏，難改變局勢。(AP)

 

　　姤卦九二爻曰：「包有魚，無咎，不利賓」。包者，庖廚也，即廚房有魚，沒有罪咎，但「不利賓」。據明朝易學家來知德的解釋，姤為5月夏季之卦，天氣炎熱，魚容易腐臭，不適用宴請賓客。看來屆時俄烏即使停火，多半是中看不中用。

 

 

 

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