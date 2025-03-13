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13/03/2025

玄學面相︱馬斯克子女運強有14個孩子！卧蠺飽滿明潤桃花旺，聰明醒目善於捕捉機會

#玄學 #子女運 #桃花運 #玄學面相 #卧蠺 #馬斯克
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　馬斯克（Elon Musk）不只在美國權傾朝野，在世界的政治、科研、太空探索等舞台更跨界顛覆，爆炸力猶如核彈。

 

　　他的聰明才智像一場宇宙級的新思維爆發，不斷釋放出創新的想法和突破的技術，從電動車革命到太空探險，從神經科技到人工智能，都震撼全球。

 

　　雖然張狂跋扈，而且炒人無數，但他明顯非常有「諗頭」，其實他除了多計之外，還多仔。他的相就有一處透露這端倪。

 

　　這特徵就是比常人飽滿明潤的卧蠺。它是在眼下緊貼睫毛的肌肉組成。看上去像一條橫卧的蠺蟲。

 

　　卧蠺是面相中一個不甚矚目，但卻可以喻示許多方面運程的部位。形狀肥厚、氣色明亮的卧蠺表示：

一、才智過人：聰明醒目，創意滿瀉。

二、志氣遠大：富有理想，非池中物。

三、善於「冧」人：這種人可能有點任性，外人看來不覺得他圓滑，但他要「冧」人時，箭無虛發。

四、貴人運佳：因為才思敏捷，而且善於捕捉機會，容易獲權力階層賞識。

五、愛情運：卧蠺靚的人早熟、早拍拖，桃花很旺，非常受異性歡迎，情場職場都多人接應。由於有卧蠺的人令人看來笑意更濃、更可愛，可謂魅力非凡。

六、子女運：這位置又稱「子女宮」，此處飽滿潤澤表示生殖能力強，而且子女聰明。

 

　　擁有無敵腦袋和高富帥條件的馬斯克，其感情生活亦星光燦爛，而且充滿戲劇性和張力。他的第一任妻子是作家 Justine Wilson，兩人共渡過青春而貧困的歲月，共生了6 個孩子，可惜八年後離異。之後他愛上了英國女演員Talulah Riley，兩度結婚，又兩度離婚，她形容馬斯克是一個「充滿夢想卻難以捉摸的男人」。分開後，他邂逅過的美女包括明星Amber Heard、歌手Grimes、其公司的女高管Shivon Zilis 和最近據稱為他產子的作家 Ashley St. Clair，這是他第十四個孩子。

 

　　擁有漂亮明潤「卧蠺」的馬斯克多錢、多情、多仔、多計，是多人仰望的傳奇，而他，則繼續仰望自己的無垠宇宙，計劃下一次「核爆」！

 

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