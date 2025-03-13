玄學面相︱馬斯克子女運強有14個孩子！卧蠺飽滿明潤桃花旺，聰明醒目善於捕捉機會

馬斯克（Elon Musk）不只在美國權傾朝野，在世界的政治、科研、太空探索等舞台更跨界顛覆，爆炸力猶如核彈。

他的聰明才智像一場宇宙級的新思維爆發，不斷釋放出創新的想法和突破的技術，從電動車革命到太空探險，從神經科技到人工智能，都震撼全球。

雖然張狂跋扈，而且炒人無數，但他明顯非常有「諗頭」，其實他除了多計之外，還多仔。他的相就有一處透露這端倪。

這特徵就是比常人飽滿明潤的卧蠺。它是在眼下緊貼睫毛的肌肉組成。看上去像一條橫卧的蠺蟲。

卧蠺是面相中一個不甚矚目，但卻可以喻示許多方面運程的部位。形狀肥厚、氣色明亮的卧蠺表示：



一、才智過人：聰明醒目，創意滿瀉。



二、志氣遠大：富有理想，非池中物。



三、善於「冧」人：這種人可能有點任性，外人看來不覺得他圓滑，但他要「冧」人時，箭無虛發。



四、貴人運佳：因為才思敏捷，而且善於捕捉機會，容易獲權力階層賞識。



五、愛情運：卧蠺靚的人早熟、早拍拖，桃花很旺，非常受異性歡迎，情場職場都多人接應。由於有卧蠺的人令人看來笑意更濃、更可愛，可謂魅力非凡。



六、子女運：這位置又稱「子女宮」，此處飽滿潤澤表示生殖能力強，而且子女聰明。

擁有無敵腦袋和高富帥條件的馬斯克，其感情生活亦星光燦爛，而且充滿戲劇性和張力。他的第一任妻子是作家 Justine Wilson，兩人共渡過青春而貧困的歲月，共生了6 個孩子，可惜八年後離異。之後他愛上了英國女演員Talulah Riley，兩度結婚，又兩度離婚，她形容馬斯克是一個「充滿夢想卻難以捉摸的男人」。分開後，他邂逅過的美女包括明星Amber Heard、歌手Grimes、其公司的女高管Shivon Zilis 和最近據稱為他產子的作家 Ashley St. Clair，這是他第十四個孩子。

擁有漂亮明潤「卧蠺」的馬斯克多錢、多情、多仔、多計，是多人仰望的傳奇，而他，則繼續仰望自己的無垠宇宙，計劃下一次「核爆」！