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11/03/2025

網購騙案｜過去兩星期警方接獲490宗網購騙案！港女網上拍賣平台買名牌袋 損失超過$70,000

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Text: Katty Wu

　　隨著科技進步，加上疫情後港人購物模式有所改變，網上購物已成為大家生活不可或缺嘅常態。可能因為這個原因，網購騙案的數目比其他類型騙案多。於過去兩星期，警方已接獲490宗網購騙案，涉案金額超過$1,300萬港元！

 

　　不少人當渴望買到一些難入手的東西時，就會失去理智，很易中伏，騙徒往往睇準時機，騙取買家金錢。警方指其中一名受害人是37歲的本地女子，她於網上拍賣平台購買名牌手袋，付款後買家沒有發貨，更失去聯絡，合共損失超過7萬港元！

 

　　警方提醒大家，網購前要查證及睇清楚賣家的專頁，不要墮入騙徒的陷阱。要避免成為騙徒的目標，要光顧信譽良好的賣家，最好選擇當面交收。買門票的話，儘量透過官方銷售渠道購票。如有懷疑，可於守網者網站 ( https://cyberdefender.hk ) 「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等，以作詐騙風險評估。

 

 

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