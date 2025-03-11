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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

11/03/2025

中美紅線危險重疊，安全距離過度接近

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 　　圍繞著近期白宮眼花繚亂的政局發展，一個引起猜測的話題，是國務卿魯比奧看上去似乎無所事事，大權旁落。筆者反倒認為，魯比奧不僅沒有大權旁落，且在摩拳擦掌等待出手。

 

反華急先鋒魯比奧摩拳擦掌準備出手（美聯社）


　　如果我們仔細觀察特朗普在其2.0時代的行事特點，就會發現他有明顯的帝王色彩，包括對各個重大的政策領域，採取了明確的「分封制」。在外交事務上，這體現在特朗普本人親手抓中東政策，把以巴問題重新推回以色列主張的「一國方案」；副總統萬斯抓歐洲政策，負責推進俄烏停戰，削弱歐洲左翼政治勢力。

魯比奧大權旁落？

　　特朗普親手抓中東政策，已經在很大程度上，說明了其外交戰略的首要方向在哪。而他的所謂加沙「度假勝地計劃」，更說明了其中東政策將向以色列總理內塔尼亞胡傾斜。至於萬斯，他在評論歐洲各國左翼政府時，不經意顯露出的蔑視，及在白宮對烏克蘭總統澤連斯基的厲聲質罵，也反映了他對歐洲根深柢固的不滿。

　　魯比奧在上述外交場合，往往像個靠邊站的「路人甲」，只負責一些事務性安排，但事實上他被「懂王」冊封到了一個至關重要的領地，那就是維護美國在亞太區的影響力。雖然特朗普處事有「一日三變」的特點，但按照目前的人事安排特點，我們不難發現，特朗普2.0時代的外交政策具有普遍的，和高度的鷹派傾向，外界不應麻痹大意，過早或過度樂觀。

　　特朗普親自主導的中東政策，高度傾向以巴「一國方案」；他同時任命了對歐洲不滿的萬斯來負責美歐間的跨大西洋政策；又把處理太平洋事務的工作，留給了對華鷹派的魯比奧。魯比奧暫時還沒有表現的機會，原因是特朗普把對華博弈排在了中東和歐洲事務之後，暫時還不用他的國務卿赤膊上陣。

 

特朗普與萬斯在白宮與澤連斯基爆發罵戰（美聯社）


　　特朗普為何還沒有讓魯比奧上場，當中存在哪些複雜的內在原因，假以時日必會水落石出。但目前必須要正視的是，一旦白宮處理完中東和歐洲事務，轉為集中針對中國時，所動用的力量也極可能較前兩者更大、更迅猛。事實上，魯比奧也並沒有閒著，他在等待出場的時候，已在巴拿馬運河控制權上「牛刀小試」，向港資開了刀。用他的話說，港資就是中資，兩者間沒有區別。

美國務院現「一中一台」潛台詞

　　更值得注意的是，魯比奧在執掌國務院後，立即刪除了其官網中美國「不支持台獨」的表述，同時把「中華人民共和國」的稱號簡化為「中國」，隱然出現「一中一台」的潛台詞。上月21日，他在接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時還稱：「美國是一個太平洋國家，美國將繼續保持在這個地區的存在，這是美國的一條紅線。」

　　眾所周知，北京對於中美關係發展中，「第一條不可逾越的紅線」就是台灣問題。除此之外，中國與一些鄰國亦存在領土、領海的主權糾紛，那麼魯比奧上任後劃出的這條太平洋紅線就出現了一個危險之處——它與中方的紅線出現重疊，導致雙方因安全距離過於接近，而有摩擦升級的危險。

　　中美雙方這兩條紅線的分別在於，中方的紅線是圍繞「主權歸屬」而劃分，具有清晰的地理範圍，亦即有物理上的可量度標準；但美方的紅線卻是圍繞「勢力範圍」和「影響力」而劃分，其內容不僅難以量化，且含有心理因素，可以在不同情況下任意解釋，或產生變化。

 

外長王毅警告日本，「借台灣生事就是為日本找事」。（美聯社）


太平洋紅線難以量化

　　尤其是針對西太平洋來說，所謂美國的存在是指甚麼，恐怕連魯比奧自己也難以提供清晰的量度工具。其中一個危險問題，是美方的這條紅線在多大程度上囊括「中國台灣省」？目前特朗普還沒有對台島發出高分貝支持，但未來會不會越過中方紅線？又或者，中國在南海與菲律賓的糾紛，是否已觸及所謂美國在「太平洋的存在」？如果觸及的話，美方又會採取何種措施來維護其紅線？

　　換言之，中美雙方紅線出現重疊，只要稍微一點差池，就可能越過對方紅線。雙方是否有能力維護其紅線，肯定涉及到各自軍事力量的投射與拒止。這似乎可以解釋，白宮為何積極推進在歐洲止戰，以便兌現「亞洲再平衡」的跨黨派共識。

　　特朗普也已表態，對日本在《美日安保條約》中的承擔不足感到不滿，這意味著他將促使日本擴大軍費開支。另外一個值得關注的問題，就是他會如何處理前朝拜登時期締造的對華軍事同盟，例如「美英澳三方安全夥伴關係」(AUKUS)。

　　在魯比奧積極部署其鷹派對華政策時，北京顯然也在緊張籌備反制措施。外長王毅在全國人大記者會上，就中日關係發出了罕有的警告，他說，台灣回歸中國已80年，「借台灣生事就是為日本找事」。與此同時，中國海軍055大驅遵義號率領的特遣艦隊近日環繞澳洲，並在其東部塔斯曼海的公海區域舉行了實彈軍事演練。


055前出澳洲的目的

中國海軍遵義艦特遣隊繞航澳洲（互聯網）

 

　　在當前高度緊張的國際形勢下，中國其實沒有閒情到海外去「秀肌肉」。對澳洲的環形巡航是有切實作用的：

　　一、從軍事角度來說，如果AUKUS堅持要以澳洲為基地，擴大針對中國的核潛艇活動，那麼中國海軍反過來就必然會加緊研究反制措施，包括對澳洲近海軍事活動的偵察和跟蹤；二、從更為重要的政治角度來說，遵義號前出澳洲之時，正是魯比奧宣稱太平洋紅線之時。

　　遵義會議是1935年中國工農紅軍長征期間的一項轉折性事件，特朗普總統及魯比奧國務卿未必理解這個遵義號艦名的含意。另一方面，特朗普及其鷹派班子忙於和民主黨鬥法，恐怕也不會汲取其前朝拜登的教訓。拜登對俄羅斯何嘗不是個大鷹派？他當年強行推進北約東擴，不把克里姆林宮的紅線放在眼裏，結果招致了俄烏戰爭。

　　仗打了3年，烏軍付出沉重傷亡代價後，沒想到一場選舉把特朗普推上台，反倒把美國的歐洲盟友和烏克蘭出賣了。也就是說，俄羅斯非但沒有敗退，美國在歐洲的影響力卻土崩瓦解了。現在換了魯比奧等對華大鷹派在太平洋上場，一頓花拳繡腿之後，美國影響力會不會退卻到了「美國灣」？

 

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