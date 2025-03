加拿大新總理硬懟特朗普

面對美國總統特朗普發動的關稅戰和意圖吞併加拿大的狂言,美國北邊的鄰國沒有被嚇倒。加拿大人團結一致,支持總理杜魯多維護國家主權的堅定立場。執政的自由黨議員、在野的保守黨議員紛紛表態,堅決捍衛國家主權,絕不接受特朗普提出的任何條件,加拿大絕對不會成為美國的第51個州。

前天(9日)加拿大自由黨舉行黨內選舉,銀行家馬克.卡尼當選黨魁,接替杜魯多出任總理。他在勝選演說中硬懟特朗普,展現出加拿大人的勇氣和智慧,贏得民眾普遍認同和支持。他的勝選為自由黨帶來新的生機,扭轉了該黨在民意調查中落後於保守黨的局面,各界普遍預料他會在短期內宣布解散內閣,提前舉行國會選舉(原定的下次國會選舉日期是10月20日),利用他自己的人氣和黨內湧現的凝聚力,促成自由黨在國會選舉中大幅增加議席。

卡尼的勝選演說,展現出加拿大人的勇氣和智慧。(AP)

杜魯多劃出紅線據理力爭

加拿大是美國的傳統盟友,政治、經濟、軍事、文化各方面都與美國有千絲萬縷的聯繫,美國總統就職後,出訪外國一般都是先去加拿大,2001年小布殊(George W. Bush)就任總統後首先訪問墨西哥,這在美國近代史上是第一次。當時華盛頓想展現出美國對墨西哥的高度重視,同時也因為小布殊曾任德克薩斯州州長,美墨邊境一大半在德州境內,他與墨西哥總統福克斯(Vicente Fox)等政府官員有過交往。但那只是偶然的一次,加拿大與美國的傳統盟友關係是久經考驗的,直到這次特朗普對加拿大徵收關稅並提出主權要求,才令兩國關係出現對抗。

近年來,加拿大經濟形勢嚴峻,新冠疫情結束後生活成本上升,住房價格躥升令很多人負擔不起,醫保系統難以滿足民眾需求,移民問題加劇使犯罪案件增多。「少壯派政客」杜魯多領導的自由黨執政多年,不斷受到保守黨的挑戰。去年底有民意調查顯示,保守黨大幅領先,在2025年的國會大選中,有望捲土重來。面對民意下滑和黨內逼宮,杜魯多今年1月6日宣布辭去自由黨黨魁的職務,留任總理至新黨魁出現並接任為止。隨後,自由黨的黨內選舉戰打響,卡尼成為最有競爭力的候選人之一。

看守總理杜魯多3月3日在美國對加拿大的高關稅開始生效那天發表講話,強調加拿大的主權不可侵犯,加拿大人將會捍衛自己的國家。他也向美國人民喊話,講出美加兩國團結奮鬥的歷史,並點名告訴特朗普,加拿大不會向他的無理關稅讓步,加拿大已經任命官員加強對邊境的管控,防止跨境非法移民和毒品走私。意思是說,特朗普所謂的加稅理由(加拿大沒有制止跨境非法移民和芬太尼毒品走私)純屬無稽之談。杜魯多最後表示,如果特朗普政府繼續對加拿大產品無理加徵關稅,加拿大將奉陪到底,絕不會手軟,而且會用關稅以外的手段加以應對(停止向美國供電等)。

美國對加拿大徵高關稅生效後,杜魯多向特朗普喊話不會讓步。(AP)

在自由黨選舉新領袖的會議上,杜魯多最後一次以自由黨領導人的身份發出呼籲,提醒加拿大人,「這是決定國家命運的時刻,民主不是理所當然客觀存在的,自由也不是無需努力自然會有的,連加拿大的存在都不是必然的」、「這一切都要靠努力來爭取,今天的加拿大比任何時候都更需要你們為之奮鬥!」

新總理言辭鋒利舉重若輕

特朗普毫無理由對加拿大加徵25%的關稅,杜魯多政府立即推出強硬反制措施,對美國多類產品徵稅。這場貿易戰迅速改變了加拿大國內的政治形勢。外敵施壓令加拿大人空前團結,自由黨的民意支持度迅速攀升,其黨內選舉也成為國際社會的關注焦點。

被媒體冠以「優秀技術官僚」的卡尼,下星期天(16日)將迎來60歲生日。他出生在加拿大,大學本科在哈佛大學讀經濟,後來又前往牛津大學,獲得碩士和博士學位。在牛津他認識了一位英國女同學戴安娜(Diana Fox),兩人畢業後結婚。丈夫進入金融界成為著名銀行家,妻子放棄經濟學專長,投入環保寫作,後來成為知名作家。這對學霸夫婦生了四個女兒,大女兒Cleo如今在哈佛大學讀社會學,日前還在社交媒體上幫老爸競選,看來美國與加拿大之間的聯繫真是千絲萬縷。

卡尼在2008年全球金融危機期間擔任加拿大央行行長,表現出極強的專業能力和領導才能。他後來受聘於英國政府,出任英倫銀行行長,這是該行300多年歷史上第一次由非英國籍人士出任行長。在英國脫歐期間,卡尼領導英倫銀行,確保了英國金融秩序的穩定。儘管卡尼在高盛(Goldman Sachs)等私人銀行工作時獲得巨大收入,躋身富人行列,但他平時相當低調,在加拿大政壇也缺少歷練,並無競選經驗。實際上,卡尼將是加拿大歷史上第二位非國會議員出任總理的政黨領導人(此前唯一的一次是1984年),但他在金融界的經歷和在西方七國框架內的協調能力,令很多人相信,在今天的特殊國際環境下,他有能力帶領加拿大減輕甚至化解美國高關稅帶來的衝擊,改善加拿大的經濟狀況。因此,他以超過85%的選票當選自由黨黨魁及候任總理,完全符合各界的預期。

卡尼曾掌英倫銀行,是該行300多年來首位非英籍行長。(AP)

卡尼當選後發表勝利演說,不僅用嚴肅的口吻批評特朗普的政策損害美加兩國和全世界的經濟利益,而且用北美人最熟悉的詞語闡述了加拿大人的價值觀和自信心。他在演說中提到,「特朗普想用高關稅來限制我們造甚麼、賣甚麼,以及我們怎樣過日子。他打擊加拿大的家庭、工人和企業。我們不能讓他得逞,我們絕不會讓他得逞」。

卡尼又表示,「我很感謝我們各個省都在投入這場戰鬥,當我們團結起來之時,我們就構成了強壯的加拿大」、「美國人想要我們的資源、土地、河流,想要我們的國家」、「加拿大永遠不會成為美國的一部分。我們沒有挑起這場戰鬥,但在外敵挑戰時,加拿大人始終是有準備的。美國人應該知道,不論是在貿易上還是在冰球上,加拿大都會贏!」

這段話是典型的綿裏藏針,用民眾熟悉的語言發出警告。熟悉美加兩國國情和北美體育活動的人都知道,加拿大與美國的冰球隊在同一個職業聯盟內比賽,每年爭奪一次斯坦利盃(the Stanley Cup)。傳統上,加拿大的冰球隊獲得冠軍較多,其中蒙特利爾市的加拿大人隊位居榜首,總共24次獲得斯坦利盃,其次是多倫多楓葉隊(13次)。卡尼用加拿大人引以為傲的體壇戰績來鼓勵本國民眾,同時也告誡美國,不要輕舉妄動。

在北美冰球斯坦利盃,蒙特利爾加拿大人隊奪冠次數最多。(AP)

卡尼還在演講中幽默地說:「美國是個大熔爐,加拿大是個多彩多姿的拼圖。(The US is a melting pot. Canada is mosaic.)」這句話語帶雙關,一方面是講歷史上的傳統說法,同時也是在用對比來歌頌加拿大。美國以吸納各國移民而聞名,所以被稱之為大熔爐,意思是指各國人到美國後都會成為美國人,接受美國語言和文化,對比之下,加拿大提倡多元文化(Multiculturalism),鼓勵移民保留各自原有的文化特徵,從而營造出一個多姿多彩的新環境,增加多元性和創造性,而美國最後變成了同一種文化。卡尼的話彰顯了對加拿大國家制度的讚頌,也間接開了美國一個小小的玩笑,可見他很有智慧。

特朗普加稅傷人難圓美夢

特朗普的加稅之戰,目前還只是最初階段,下一步美國可能向貿易夥伴全面實施對等徵稅,各國屆時也會推出反制措施。中國對美國農產品徵稅的幅度並不算大,預料下月美國還可能對中國某些行業和產品加徵新稅,屆時中方可能會有新的回應。在特朗普第一次執政時,中國的反制措施包括減少購買美國農產品,迫使美國政府動用600億美元補貼受影響的農民。如今特朗普再次挑起貿易戰,各國的反制措施會令美國政府不得不繼續提供類似的補貼,從而增加聯邦政府的開支。一邊是馬斯克大炒公務員以節約開支,另一方面又要為了保護農民的利益而增加政府補助,兩項相抵,聯邦政府節流的效果很難估算,這意味著特朗普要圓美夢絕非易事,最終可能弄巧成拙。打貿易戰確實是沒有贏家,但他堅持一條道走到黑,又有誰能阻止他呢?