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12/03/2025

美衰中港不衰

#政政經經 #財金大勢 #美股 #港股 #CyberOne #Manus #資產重估 #汽車股 #科技股 #新經濟股
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　　美指前晚（10日）跌逾800點，當人人以為中港股市要跟跌時，恒指昨（11日）收市跌0.01%，科指漲1.4%，汽車股強勢，零跑汽車(09863)漲13%，蔚來(09866)、小鵬(09868)漲超9%，呈美衰中港不衰格。

 

　　「金融界」昨日消息，科技股中走勢分化，阿里巴巴(09988)跌0.7%，騰訊控股(00700)漲0.2%，京東集團(09618)跌1.4%，小米集團(01810)漲2%，網易(09999)漲1.2%，美團(03690)跌1.9%，快手(01024)漲5.2%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.2%。車企股普遍上漲，零跑汽車漲超13%，蔚來、小鵬汽車漲9%，快手、華虹半導體(01347)漲超5%，理想汽車(02015)漲超2%。芯片股整體大漲，中芯國際(00981)漲超2%，貝克微(02149)漲超6%。

 

　　小米集團：有消息稱，小米機器人CyberOne正分階段落地亦莊產線，並計劃於3至4月公示量產進展，4至5月開放參觀，下半年做PR宣發。據記者從小米相關人員處獲悉，消息不屬實。

 

　　阿里巴巴：Manus創始人季逸超在社交平台透露，Manus產品使用了不同的基於阿里千問大模型的微調模型。

 

　　零跑汽車：2024年營收321.6億元人幣，按年增92.1%，淨虧28.21億元人幣，按年收窄33.1%。

 

　　香港中旅(00308)：預計2024年淨利潤按年降不低於40%，主因投資性物業公允價值下跌。

 

　　舜宇光學(02382):2025年2月手機鏡頭出貨9716.8萬件，按月跌8.2%，按年下滑6.9%；車載鏡頭出貨881.1萬件，按月跌31.3%，按年增長12.9%。

 

　　中金：港股定價長期取決於盈利前景，若盈利兌現，相關股票甚至將出現股價愈漲、估值愈低的情形。整體而言，機構人士表示，從短期看，不排除部分前期漲幅較多的港股標的存在震盪回調的風險。不過，中長期來看，中國科技資產重估邏輯未發生變化，依舊看好價值重估行情演繹。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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