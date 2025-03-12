姊妹們，我們做財務策劃的人，經常叫人要做好財務規劃，否則，當不幸事情發生時，就會打亂我們的財務安排。但原來，有時候，也不到我們去規劃的。何出此言？

最近我想起，身邊一位同事前幾年這個時候過身了，她不是遇到意外，而是因病離世，整個過程只是兩個月左右。如果以住醫院計，更只是3個星期內的事。

這位同事患上罕有的皮肌炎病症，她最初以為是感冒，因為她的主要病癥是咳嗽和出疹，所以一直掉以輕心。

不知，這次「感冒」一直不好，後來更嚴重到要入院，初期也想不到會這麼嚴重，但原來，這是一種免疫系統疾病，主要是免疫系統弄錯了對象，去攻擊她的肺部，令她最後肺衰竭死亡。

她只不過50多歲，身體一向健康，不煙不酒，而且又是素食者。她患病前，還去了一次旅行，更不斷推動同事下一年再去一次大旅行。

對於仍處壯年的人來說，遇到意外突然離世，我們會有一定的心理準備；但壯年人因病而突然離開，在新聞中，我唯一聽過的是心臟病，除此之外，就沒有其他了。因此，這位同事的離世，實在令人難以接受。

立遺囑是遺產規劃的第一步，也是重要的一步。(Shutterstock)

我這位同事單身，所以，沒有需要傳承任何財產給下一代，而她還有一位高齡母親，也有兄弟姊妹。遺憾的是，她沒有做到任何指示便過世。因此，一切傳承，只能靠無遺囑條例的安排。

幾年前，我老公介紹我看一本書，是由一位律師所寫，書名叫《贏在終點線》，書中推廣「平安三寶」，即遺囑、持久授權書和預設醫療指示。即是說，只要做妥這三寶，即使發生任何突發事情，一切便有序，生前死後都必定平平安安！

姊妹們，幾年前我和老公都立了遺囑，到最近，我們也簽妥了持久授權書和預設醫療指示，終於「平平安安」地取得了平安三寶。我認為，平安三寶確實是退休和遺產策劃的重要工具，因此，我想藉此分享我的經驗。但我想先簡介一下平安三寶。

一個完整的財務策劃方案，遺產安排是重要的環節，而立遺囑正是遺產規劃的第一步，也是重要的一步。立遺囑的最大好處就是遺產分配。如果死者在去世前立了遺囑，並委任了遺囑執行人，該執行人便是唯一有資格申請遺囑認證書的人。

有了遺囑，死者的財產就會按照他/她的旨意進行。假設一位死者遺下配偶和子女，但沒有立遺囑，在無遺囑條例下，死者的父母和兄弟姊妹是無權分得死者任何遺產。又或者，如果一位死者沒有子嗣，同樣沒有立遺囑，他/她的部分遺產就會歸入父母的一方，配偶不可以全數繼承。

這是否妳的意願？若不，妳就要透過遺囑申明，否則，他們最終可能要循法律途徑，才可取得妳想給他們的那部分遺產！

這是平安第一寶，至於第二寶和第三寶，就是持久授權書和預設醫療指示，下次再和大家分享。

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