  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

12/03/2025

樓市的夢醒時分

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓價 #置業 #看透樓市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問我有無聽過一首歌叫《你說》，我話應該無，於是叫老友哼幾句，原來即《夢醒時分》，由伍佰翻唱，他每次唱第一句「你說」時都是咬牙切齒大大聲唱，久而久之，大家誤會了那首歌叫《你說》。

 

　　老友再問我，樓市現在是甚麼形勢，應該買樓抑或賣樓？我話講都無人信，現在是樓市的夢醒時分，對於持有大量物業的業主，在利息高企、租金不升的情況下，應該降低借貸比率，最低限度可以做到租金收入能夠抵銷利息支出。千祈唔好以為租金會上升，最終可以抵銷利息支出，這是不切實際的想法，就算做得到，都要一段長時間。所以，做業主應該要夢醒，賣走一些物業，降低借貸比率，這才可以立於不敗之地，「傷心總是難免的，又何苦一往情深」。

 

還未上車的人應該夢醒，不要以為樓價會繼續下跌。(Shutterstock)

 

　　老友話，咁樣即是叫人唔好買樓？咁又唔係，現在雖然是持有多個物業業主的夢醒時分，亦是無樓人士的夢醒時分，千祈唔好被傳媒的劈價蝕讓報道呃到，那些大多數是銀主出貨，銀主劈價賣樓極之正常。事實上，香港的優質人口正在增長，住宅租金在過去20個月都處於上升狀態，似乎在短期內不會下跌，而一個新樓盤往往在入伙後兩個月已經住滿人，以往的新樓盤，即使是全部售罄，最快都要兩年時間才可以住滿人，現在租新樓的人很快就會變成業主。所以，還未有樓的人應該夢醒，唔好以為樓價會繼續下跌，否則，當樓價反彈，就知道「犯了不該犯的錯，一定會心中滿是悔恨，感到萬分沮喪，甚至開始懷疑人生」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓價 #置業 #看透樓市
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk