GLOBAL Wednesday｜前瞻美國2月CPI數據 料美股短期續受壓？關稅政策對美元、加元影響

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國加拿大關稅問題進展反覆，在美加談判後，加拿大方面同意暫停對輸送到美國的電力徵收25%附加稅，同時美國亦撤回向加拿大鋼鋁加徵五成關稅的決定。美股三大指數周二(11日)繼續受壓，料兩國關稅問題短期持續不利美股？關稅問題又會如何影響美元指數及加元表現？

美國將公布2月通脹數據，目前市場預測通脹會較1月份放緩，加上美股表現回落恐慌指數急升，是否代表減息在望？

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