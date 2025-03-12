「六合彩之父」夏春秋逝世，享年93歲，與吳君如最後合影，細仔吳君祥曝父親熱愛世界大事

「六合彩之父」夏春秋離世，享年93歲！吳君如昨日（11日）在社交平台，公布父親死訊。她寫道，「我最愛嘅老豆（竇）走咗喇！」

人稱「冬叔」的夏春秋，原名吳錦泉，曾經主持六合彩攪珠節目接近20年，由於太深入民心，亦被封為「六合彩之父」，他從小對演戲有濃厚興趣，1953年還在打工的他，業餘時間亦曾經跟朋友自組劇社演出，後來加入廣播界，不過為了養家曾一度放棄興趣離開這個行業。直至1969年重返，加入麗的電視演戲和參與演出，後來更是亞視之寶，直至2000年離職。

夏春秋育有一子一女：吳君如和吳君祥，吳君如以往不時在個人社交平台貼出與父親的互動合照，不過近年已經減少次數，最近一次，已經是2022年的中秋節，當時兩父女二人坐在梳化上，吳君如表示感恩有父親陪著自己慶祝節日，當時夏春秋略胖，而且面色紅潤，還精靈地對著鏡頭說：「中秋節快樂，個個都快樂。」

在電視節目裡見到的夏春秋是搞笑能手，帶給香港觀眾不少歡樂。現實中的他，對著子女甚為幽默，他的兒子吳君祥近年已經跟父母同住，方便照顧兩老。吳君祥曾經接受訪問時透露，父親喜歡講笑，不過一家人並不像傳統家庭閒話家常，父親反而會跟子女談世界大事和娛樂圈的新聞。

當吳君如公布夏春秋死訊後，不少藝人都留言悼念，而曾經跟吳君祥結婚10年，後來離婚的前媳婦江美儀，也貼出與夏春秋的合照懷念前老爺，她寫道：「你的笑臉、你的笑話，你的幽默，同你一齊慶祝生日。冬叔，願你離苦得樂，往生淨土！」

另外，胡慧冲亦貼出昔日在亞視工作時，跟夏春秋的合照，他寫道，「永遠懷念你冬叔，在亞視工作期間有幸曾經跟冬叔合作過這個叫『開台合家歡』的節目，他是一個很有幽默很風趣的長者，那時我名義上是這個節目的高級編劇，但我其實完全沒有做過任何工作……原因這個節目是跟打麻雀有關，但小弟實在一竅不通，但幸好監製、編審和另外兩名編劇都懂得打麻雀，所以所有內容問題都由他們去處理我只不過是開廠的時候負責跟廠跟頭跟尾，冬叔的風趣幽默，至今仍留在我腦海之中。」相信，不少曾經跟夏春秋合作的藝人，都會有很多難忘回憶。