IKEA特濃朱古力新地筒只售$3！限定$50雞髀四寶飯，MOS BURGER新推東京漢堡及送薯條優惠券

$3新地筒真係超抵食！近期IKEA為慶祝50周年有不少美食限定登場，除特濃朱古力新地筒限定三天快閃半價外，更有$50港式鹽焗雞髀四寶飯，吸客好有諗頭！除此之外，MOS BURGER新推全新研發期間限定商品——東京漢堡，任何惠顧可贈三大優惠券好著數！

適逢今年IKEA進軍香港市場50周年，為答謝一眾顧客多年來對IKEA的支持，由即日起至3月14日，一連三日於香港全線瑞典美食站快閃推出特濃朱古力新地筒半價優惠，$3就食到，超抵！

特濃朱古力新地筒 $3 (原價$6) 數量有限，售完即止。3月12日至3月14日供應

$50港式鹽焗雞髀四寶飯

除此之外，IKEA即日至3 月31日更推出50周年抵食$50套餐——港式鹽焗雞髀四寶飯，套餐包括鹽焗雞髀、叉燒、紅腸片及煙燻溏心蛋，還有迷你田園沙律及北歐果味飲品（免費添飲），雞髀都唔細隻，性價比不錯。

港式鹽焗雞髀四寶飯（鹽焗雞髀、叉燒、紅腸片及煙燻溏心蛋）配迷你田園沙律及北歐果味飲品（免費添飲）$50

同期IKEA還新推港式咖喱牛肋條配飯，香辣濃郁的咖喱與軟嫩的牛肋條完美結合，搭白飯prefect match！午餐想食得輕盈，可以揀菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙律，酸甜的菠蘿、清爽的羽衣甘藍及綿密的薯仔，營養均衡之選。

菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙律 $39

港式咖喱牛肋條配飯$53

售賣點︰IKEA 香港分店

MOS BURGER新推限定東京漢堡

為慶祝一年一度的 MOS DAY（摩斯之日），MOS BURGER隆重推出全新研發的期間限定商品——東京漢堡，東京漢堡由日本研發團隊精心打造，選用日本產菠菜及糯麥製成翠綠色的米堡，帶來獨特的口感和健康風味，滿足視覺及味覺享受。內餡以和風漢堡扒配上烤製蕃茄、芝士及特製 BBQ 醬汁，層次豐富，帶來濃郁卻不膩口的食感。

由3月12日起，凡於MOS BURGER惠顧即可獲贈摩斯之日優惠單張，享受三重驚喜優惠，包括：免費大厚切薯條一包、免費中汽水一杯及$5套餐現金券一張，有著數！

MOS BURGER東京漢堡

發售分店：MOS Burger、MOS Café、MOS Burger express 全線分店

售價： $39（限量供應，售完即止）