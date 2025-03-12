麥當勞App獨家優惠：$100四個飽餐／早餐，雞餐平均僅$32！3月14日限定$3.1香芋批

麥當勞又有新著數優惠！3月13日起，麥當勞App用戶可於麥當勞App選購各款人氣套餐套票，低至$25起就能歎飽餐或早餐，簡直係糧尾之選呀！另外，每年一度 3月14日「Pie Day」大日子，你更可以$3.1享受期間限定香芋批，只此一日！

$3.1歎香芋批

把握今年3.14 Pie Day著數，只需$3.1即可歎香芋批！3月14日星期五早上11時至午夜11時59分，只需通過App選購「$3.1歎香芋批」電子優惠券，即可以超值價$3.1享受期間限定香芋批。優惠只限一天，而且數量有限，售完即止！

熱辣脆口的香芋批內裏藏有粒粒軟糯芋頭。

「麥麥慳」App套票 $100起

麥當勞App 用戶3月13日起可享獨家四款至抵價「麥麥慳」套票，購買套餐時只需付$20訂金，四張套餐換購券便會於30分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，即可換購美食。留意，套餐換購券可於2025年4月23日或以前使用。

全新「四重滋味套餐」只需$136起就能歎盡4個套餐配一款指定小食，讓您自由組合心水配搭。除了可選多款人氣超值套餐，包括板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐外，加$6可升級至雙層魚柳飽和雙層芝士孖堡套餐，加$7更可升級至脆香雞翼（4件）、原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞和麥樂雞（9件）套餐；小食則可選麥樂雞（4件）、蘋果批和朱古力或士多啤梨新地，四重滋味大滿足！

「飽你鍾意套餐」套票優惠亦會同步登場，4個飽餐只需$100起！除了板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐外，亦可加$6升級至雙層魚柳飽及雙層芝士孖堡套餐。

「雞會難得套餐」套票優惠則讓您以$128歎盡4個雞餐，超值套餐包括脆香雞翼（4件）、原味麥炸雞（2件）、蜜糖BBQ麥炸雞（2件）和麥樂雞（9件）套餐，一次過滿足各種熱門炸雞的「脆」味享受！

使用以上三款套餐換購券時均可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯（中）或蘋果批，另外亦可再加$6.5升級加大套餐，加倍享受！

「著數之晨套餐」只需$100起就可以歎4款超值早晨套餐。超值早晨套餐包括豬柳蛋漢堡、魚柳飽和炒雙蛋火腿飽，另外亦可加$5選擇精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐，以至抵優惠價歎個 Good Morning早餐！