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12/03/2025

「亞洲50最佳餐廳」第51-100名：13間新上榜 香港意大利餐廳Testina初入選排No.60

#亞洲50最佳餐廳 #Feuille #Asia's 50 Best Restaurants #Food News #Testina
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Text: Katty Wu

　　2025年度「亞洲50最佳餐廳」將於3月25日在首爾舉行的頒獎典禮上揭曉，不過今天卻率先公布第51-100名延伸榜單餐廳，其中13間為新上榜，當中包括香港的意大利餐廳Testina及法國餐廳Feuille。

 

　　「亞洲50最佳餐廳」第51-100名延伸榜單餐廳由Asia's 50 Best Restaurants Academy「『亞洲 50 最佳餐廳』評審委員會」票選誕生，該委員會由超過350位具影響力的餐飲界領袖組成，包括美食作家、食評家、主廚、餐飲企業家和烹飪專家，成員性別結構平衡，認受性相當高！

 

「亞洲50最佳餐廳」第51-100名延伸榜單餐廳

 

　　第51-100名榜單涵蓋來自23個城市的餐廳，香港、曼谷、新加坡和首爾在延伸榜單上名列前茅，各佔6個席位。在本年度新入選的 13 間餐廳中，兩間來自香港。位列No.60的Testina是米蘭知名食府Trippa Milano在香港開設的分店，洋溢北意米蘭小餐館風格。排名No.93的 Feuille則主打靈感源自大自然的精緻法式料理。香港其餘4間入選餐廳包括Vea（No.53）、Xin Rong Ji 新榮記（No.56）、Ta Vie 旅（No.64）及8 1/2 Otto E Mezzo Bombana（No.94）。

 

Testina主廚Chef Marco

 

Testina招牌菜Charcoal Grilled Beef Heart

 

Testina招牌菜Fassona Beef Tartare

 

Feuille主廚Chef Joris、Chef David

 

Feuille招牌菜Carrot–Sea Bass–Nasturtium

 

Feuille招牌甜品Strawberry-Peanut-Sake

 

　　主辦城市首爾有一間新登榜餐廳──名列No.57的Soigné，為當地最高排名新秀。在主廚Jun Lee的帶領下，Soigné由前身的快閃美食店發展為一間以韓國傳統為根基的多國菜餐廳。位於東京新橋的壽司店Harutaka「青空」為新入選餐廳No.76；國內地新入圍餐廳包括杭州 Ru Yuan「如院」（No.59）和上海 La Bourriche 13（No.96）。

 

首爾Soigné主廚Chef Jun Lee

 

Soigné招牌菜Hanwoo Beef

 

Harutaka「青空」店主高橋青空師傅

 

Harutaka「青空」的煮鮑魚

 

Harutaka「青空」的中拖羅壽司

 

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