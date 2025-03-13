Netflix 3月煲劇片單：朴寶劍、IU「苦盡柑來」演技大爆發；Disney+《狂醫魔徒》驚心動魄；Viu Origina《臥底高中》神似周星馳《逃學威龍》

3月來臨，各個串流平台都有新的影片片單發佈。Netflix在3月檔期表中，以朴寶劍和IU的《苦盡柑來遇見你》最受矚目，兩位青梅竹馬的好朋友，從小一起經歷多番波折走到最後的細水長流愛情故事。而Disney+的《狂醫魔徒》包含了醫療與驚悚等元素，亦成為本月期待之作。還有，Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》跟周星馳主演的《逃學威龍》十分神似，在韓國甫開播便引起關注，更勇奪韓國數據分析機構GoodData的電視劇及OTT話題度冠軍，收視屢創新高。

Netflix 3月檔，懸疑、愛情、動作戲都不少，最受矚目的有韓劇《苦盡柑來遇見你》。IU自從演出《德魯納酒店》，在6年後再次拍攝劇集，而男主角朴寶劍也是退伍後復出拍劇，二人的演出同樣被期待，故事背景設定於1950年代的濟州島，劇情以四季更迭的時間手法，講述叛逆文學少女「愛順」，和聰明無言的「冠植」，兩人之間充滿冒險的一生。

現時《苦盡柑來遇見你》已有4集上線，IU嫁給朴寶劍後，仍然得不到奶奶的愛護，其中一幕她受委屈，不想女兒被推去訓練做海女工作，IU壓力爆煲而跟奶奶爭辯掀罵戰，網民大讚她演技大爆發，至於朴寶劍立即出來保護妻子，暖男丈夫的行為同樣被網民喜愛。IU為劇集宣傳時，曾表示從演以來，這次角色跟自己最相似，性格率直，同樣地，在年輕時經歷不少挫折，但仍然沒有放棄，長大了繼續追尋夢想。

至於3月19日在Disney+上架的《狂醫魔徒》，由薛景求和朴恩斌主演，從海報已經感覺陰森恐怖，這套劇集合了醫療、犯罪及驚悚等元素，女主角朴恩斌以往做斯文靚女，今次一大挑戰做殺人魔。故事講述被形容為「天才醫生」、前途一片光明的「鄭世玉」，因她跟教授發生爭執，涉嫌謀殺老師被吊銷醫生執照。淪為黑市的非法醫生，之後展開一連串的糾纏。

另一套在Disney+上線的Marvel Television 2025年最具話題、旗下首部《夜魔俠》作品 ：《夜魔俠：重生》。聲勢強大，未開播已確定續訂第二季。《夜魔俠》電視劇集系列在2015年4月首播，歷時3季合共39集至2018年完結，以其精密緊湊故事編排及令人腎上線狂飆的動作場面引來好評不絕。3月5日已經在Disney+ 上線。

事隔7年，《夜魔俠》正式回歸，主角連同其他重要角色亦以原班人馬全數回歸，除了惡魔化身「夜魔俠」(查李覺士 飾)外，其他角色原班演員演出。今季，動作指導延續高質打鬥風格，會打得更瘋狂，精巧的陣地戰設計及令人透不過氣的埋身肉搏場面，充分發揮一眾英雄角色的戰鬥特色。而且還會有新角色出場，初登場的英雄「白虎」及今次的反派「Muse」。白虎的真身Hector Ayala ，由曾經參演《叛牒狂花》的波多黎各演員Kamar de los Reyes飾演，，憑著老虎頸鍊帶來超人力量，是Marvel漫畫中首位拉丁美裔超級英雄。Muse是一位極為殘暴的連環殺手，將會以殘殺融入藝術，超級變態。

此外，由康城最年輕影帝柳樂優彌主演的《噬亡村》第2季，即將在3月19日Disney+ 上線。新預告中，由柳樂優彌飾演的警官阿川大悟將會繼續深入敵陣查探供花村食人之謎，拯救被困村內的妻女，以及即將成為食人族「祭品」的小孩。

同時，供花村的秘密亦隨著恒松祐里飾演的年輕版後藤家族前當家後藤銀登場逐步揭開，窺探年輕後藤銀如何以自身的魅力及瘋狂手段控制供花村。而在第一季最令人毛骨悚然的神秘角色「那個人」，亦將會再度來襲！演員陣容將以原班人馬回歸出演，包括：最年輕康城影帝柳樂優彌、笠松將、吉岡里帆、吉原光夫、中村梅雀、倍賞美津子等。還有新加入的演員恒松祐里、倉悠貴、豐原功補、橋爪功等。

另外，Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》，講述國家情報院王牌特工鄭海成（徐康俊 飾）在一次行動中意外破壞國家文物，為了將功補過，年過30的他被安排偽裝成高中生潛入炳文高中，追查高宗皇帝消失的10噸金塊下落，劇集背景與《逃學威龍》有9成相似，前者為了找出金塊，後者則務求找到失槍。

在第二集中，鄭海成奉校霸之命要在短時間內打爆機，對遊戲一竅不通的他只好向拍檔求助，利用黑客技術順利通關，還記得《逃學威龍》有場戲是警隊上下同心協助周星星（周星馳飾）出貓，以通過學校考試。此外，周星星警隊同僚達叔（吳孟達飾）假扮工友潛伏在校負責接應，鄭海成的特工團隊亦在學校附近開設三文治店暗中幫忙，兩部作品有著異曲同工之妙！

徐康俊在首集便上演了精彩的打鬥戲，其後他在同學李東民（申俊航飾）身上看到自己遭受欺凌的過去，因而決定挺身而出對抗國會議員兒子、校霸朴泰秀（張成范飾）！為了揭開朴泰秀沉迷網上非法賭博的真相，鄭海成以一敵十潛入賭場，並以武力制服非法賭博網站主理人具常泰（趙在允飾），要求他供出真相，當中徐康俊的精彩打戲令人眼前一亮。



Netflix 3月片單：

3月1日

《愛情發芽中》

《最後一戰》

《航海王：Fishman Island》

《地獄》

《天使與魔鬼》

《達文西密碼》

《十一人賊軍》

《福爾摩濕與滑生》

《魔鬼終結者：未來救贖》



3月4日

《愛你的梅根》



3月5日

《五福臨門》



3月6日

《暗黑美顏》第1季第2部



3月7日

《苦盡柑來遇見你》

《Formula 1：飆速求生》第7季

《皮老闆大電影》

《狂亂背後：曼森家族謀殺案》



3月8日

《我們這一攤2》



3月10日

《全美緝兇：賓拉登》



3月14日

《電幻國度》



3月15日

《賽馬娘 Pretty Derby》第2季／第3季

《可愛巧虎島》

《巧虎搶救天空樹》

《巧虎：繪本王國歷險記》

《巧虎的大冒險：搶救七彩花》



3月16日

《熊麻吉》

《熊麻吉2》

《真愛挑日子》



3月17日

《今夜一起為愛鼓掌》



3月20日

《白色官邸殺人事件》

《小小的我》



3月21日

《來自誰的啟示》



3月24日

《變形金剛：萬獸崛起》



3月25日

《弱美男英雄》

《我要「招架」一切：反誤解的世界最强想成為冒險家》



3月27日

《厚片女孩的生存之道》第2季

《鬼才之道》



3月28日

《生命清單》



3月31日

《不要欺負我,長瀞同學》第2季

《那些消失的女孩：追緝》

《長島連環殺手》

《她們》

《猛毒》

《藝伎回憶錄》

《絕地戰警》

《絕地戰警2》

《絕地戰警 FOR LIFE》

《陰兒房第2章：陰魂守舍》

《陰兒房第4章：鎖命亡靈》

《灌籃高手》



Disney+ 3月重點片單：



3月5日Marvel Television升級血腥暴力《夜魔俠：重生》

3月12日迪士尼《魔海奇緣2》

3月19日原創韓劇《狂醫魔徒》

3月19日原創日劇《噬亡村》第2季