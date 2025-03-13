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13/03/2025

「樂壇風紀」甄妮坦言對金秀賢跌眼鏡，對金賽綸離世感可惜，男主角經理人將於下周回應

#金秀賢 #金賽綸 #甄妮 #韓星 #藝人 #樂壇風紀 #影視娛樂
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Text: wong lin lin rachel

　　童星出身的韓國女演員金賽綸，上月16日在家中輕生離世，終年24歲。隨後爆出生前戀上金秀賢。桃色醜聞愈鬧愈大，有YouTube頻道《橫豎研究所》連日爆料指金秀賢有「戀童僻」，2015年金秀賢27歲時與年僅15歲的金賽綸秘戀，二人拍拖6年，而且二人間亦涉及金錢瓜葛。每天都有新消息公開，金秀賢星途盡毁，除了掀起「脫粉潮」外，合作的廣告公司紛紛割席。連香港「樂壇風紀」甄妮也留意呢件桃色事件，並有感而發直言對金秀賢「跌眼鏡」。

 

 

　　曾因拍攝韓劇《來自星星的你》，金秀賢廣受香港人認識，魅力沒法擋並吸引多個地區粉絲。不過，自從韓國童星出身的金賽綸離世，金秀賢被爆出早在女方15歲時，二人已經秘密拍拖，雖然經理人一直為金秀賢否認醜聞，但每天都有新進展，爆料者以滴水式每日公開「雙金戀」情到濃時的親熱相，還公開了服兵役時他寫給金賽綸的情信。

 

        金秀賢和金賽綸的關係十分混亂，有指他們拍拖期間，男方曾經「劈腿」，搭上一起合作拍攝劇集《雖然是精神病但沒關係》的女主角徐睿知，分手後徐睿知則跟金秀賢的表哥李沙朗交往。被捲入事件的徐睿知在官方粉絲網內發表一篇帖文，無奈地寫道︰「親愛的fans 我也是人，真的覺得好累、喘不過氣、好悲傷且窒息。忍了又忍……不知不覺中回了這個留言又刪除了」、「希望不要再這樣了，我和他，還有他表哥沒有任何關係，我也不知道為何要解釋這個。」

 

 

　　與此同時，兩人疑涉及金錢瓜葛，有傳金賽綸曾經傳短訊給金秀賢哀求幫忙。金賽綸家人爆女兒在生時，被金秀賢追討7億韓圜（約370萬港元）。今早（13日），金秀賢所屬經理人公司再度發聲明，還表示下周會公開立場。這次已經是公司第三度發聲明，最新內容如下：

 

「您好，這裏是Gold Medalist股份有限公司。

「為糾正《橫豎研究所》近日播出的金秀賢節目的相關內容，我們在此作出回應。

「Gold Medalist將基於明確的證據，於下周公開立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。」並補充說︰「很抱歉讓大家等這麼久。」

 

 

　　金秀賢因這件事惹上「一身蟻」，人氣大跌，大量粉絲宣布對偶像感失望並取消關注他，更有傳逾10個廣告公司把廣告下架，並且表明立場割席，金秀賢違約金涉二百億韓圜。他正在拍攝的劇集《山寨人生》，之前有指4月在串流平台上線，但因事件播映無期，韓國傳媒更指他今日缺席綜藝節目錄影。

 

 

　　香港「樂壇風紀」甄妮也有關注事件，今日在Facebook出帖文，她寫道，「後知後覺，總比不知不覺好的多」，在留言位置更開名指對金秀賢失望，「怎麼看也不像問題人物， 真是『知人知面不知心』， 跌眼鏡，拗（搲）頭」；韓國傳媒指金秀賢被好友劃清界線，「現今太多太多人，殺人於無形 ！ 各式各樣偷偷摸摸的攻擊，那笨女的S（離世）， 太多太多的人要負責，儍小孩 ！太可惜了！」金秀賢看來因這事件已弄至眾伴親離，前途堪虞。

 

　　

 

 

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