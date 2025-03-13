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13/03/2025

QS世界大學學科排名：港大牙醫全球第2！中大護理全球第5！港大4學科入全球頭10位！

#打工仔 #QS世界大學學科排名 #Pantry熱話 #QS世界大學排名 #QS排名 #Quacquarelli Symonds
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Text: Katty Wu

　　國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）剛公布最新「世界大學學科排名」，本港9間大學有共231個學科獲納入排名，當中156個學科（約68%）位列全球首100位內，有30個排頭20位，全球頭10位共有6個學科！而排名最高是港大牙醫學，排全球第2，其次是港大教育學，排全球第3，比去年上升了4級！

 

　　QS世界大學學科排名是根據學術聲譽、僱主聲譽、每篇論文引用次數、H-指數，以及國際研究網絡進行評估。這次排名是歷年最大規模，以全球過百地區超過1,700間大學進行比較。香港排名全球頭10位的學科分別是排第2的港大牙醫學、排第3的港大教育學、排第5的中大護理學、排第9的港大語言學、排第10的港大地理學，以及排第10的中大語言學。中大語言學最厲害，由去年排名33，上升23級至今年排第10！

 

香港大學牙醫學排名全球第2。

 

Mirror成員Edan（呂爵安）的妹妹，是港大牙醫學的學生。這位準美女牙醫，於上星期在個人社交平台上載了返學的自拍照。（圖片來源：IG@luiwaiyu_1030）

 

香港中文大學護理學排名全球第5。

 

　　港大今年在各個學科領域錄得卓越表現，上榜的50個學科，有39個學科名列全球前50位，其中15個學科更躋身首20名，除了牙醫學、教育學、語言學及地理學外，還包括社會政策與行政管理（第11位）、藝術史（第12位）、建築與建造環境（第13位）、土木和結構工程學（第13位）、法律學（第15位）、現代語言學（第17位）、社會學（第17位）、英國語文及文學（第17位）、市場學（第17位）、信息科學和人工智能（第18位），以及圖書館及資訊管理（第19位）。

 

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