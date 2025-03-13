  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/03/2025

天文台︰下周天氣轉冷跌至12度，清涼乾燥！本周六溫暖有雨，周日北風增強

#打工仔 #天氣預報 #天氣 #乾燥 #北風 #天文台 #Pantry熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港天文台

　　今日天氣真係好熱，市區氣溫上升至29度！當你以為要換季時，請等等，因為星期六晚上至星期日將北風增強，下星期一最低氣溫最低只有14度，切必掉以輕心著涼。不過，好在下周將天氣乾燥，告別本周濕度達100%的日子，即睇香港九天天氣預報。

 

（圖片來源︰香港天文台）

 

周五長洲相對濕度100% 、將軍澳99% ！

 

　　天文台指受潮濕的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸能見度頗低。明日（3 月14日）仍然潮濕，早晚能見度頗低，溫度約21至24度，大致多雲吹和緩東風，有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。值得留意是，明天（3 月14日）的相對濕度平均80-95%，長洲達100%相對濕度，將軍澳亦有99% ！

 

3 月14日（五）分區天氣預報-相對濕度（圖片來源︰香港天文台）

 

　　星期六（3 月15日）日間溫暖，介乎19至25度之間，但留意有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚能見度較低。天文台預料一道冷鋒會在星期六晚間橫過沿岸地區並為該區帶來幾陣驟雨，而內陸地區會有雷暴。星期六晚上至星期日北風增強，氣溫逐步下降。受隨後的東北季候風持續影響，星期日沿岸地區天氣轉涼。

 

（圖片來源︰香港天文台）

 

（圖片來源︰香港天文台）

 

3 月15日（六）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

 

3 月16日（日）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

 

下星期一最低12度

 

　　下星期一（3 月17日）大家返工或返學時記得穿外套，天文台預計吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。早上相當清涼。打鼓嶺最低12度，而大圍、將軍澳、西貢、上水、錦田及天水圍等地區最低最13度，市區亦跌至14度！

 

3 月17日（一）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

 

　　天文台指下週初至中期天色逐漸好轉，天氣乾燥，早晚清涼，吹東至東北風4級。

 

3 月18日（二）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

 

 

3 月19日（三）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #天氣預報 #天氣 #乾燥 #北風 #天文台 #Pantry熱話
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk