《孤獨的美食家》香港篇！「五郎」松重豐最愛沙嗲牛肉麵！對港人早餐吃即食麵感震驚

改篇自漫畫的日劇《孤獨的美食家》，第一季於2012年播出之後大受歡迎，不斷「添食」，13年以來共拍了10輯，還有超過10部短篇，不只是日本國民的美食神劇，因為日本的美食實在太吸引，所以亦吸引世界各地的觀眾追看，相當香港亦有不少人是主角「井之頭五郎」的粉絲！多年來，五郎走遍全日本「孤獨地」享受美食，曾經到韓國、台灣等地拍攝，明天（3月14日）起在香港上映的《孤獨的美食家》電影版更遠赴法國拍攝，但一直卻未來過香港這個美食天堂！為了填補這個空白，高先電影與香港網媒Like Japan專程前往日本，拍攝《孤獨的美食家》香港篇，請主演五郎的松重豐挑戰香港美食！

香港美食1號：叉燒飯

「叉燒應該是所有人都會喜歡的伴飯餸菜」

松重豐見到叉燒飯的賣相覺得「年輕男生們看到都會流口水」，他先試叉燒，覺得那個甜味及香味「不知為何有種似曾相識、好似有吃過的感覺」，叉燒非常juicy，豬肉的油分跟甜味平衡得非常好；他認為是所有人都會喜歡的伴飯餸菜。

香港美食2號：菠蘿油

「夾了牛油，很有罪惡感！」

松重豐指賣相就很似日本人非常熟悉的蜜瓜包，但中間卻夾著一片牛油！他覺得菠蘿包非常軟，吃了一口之後就說：「是蜜瓜包！ 雖然跟日本新鮮出爐的蜜瓜包有點不同，但就是蜜瓜包啊！夾了牛油，很有罪惡感！沾上牛油的部分味道更濃，非常美味。」

香港美食3號：蛋撻

「似甜的茶豌蒸！」

松重豐表示之前在東京涉谷有間店舖的蛋撻非常美味，是非常適合放在拍攝現場慰勞工作人員，到現在，蛋撻仍然是拍攝現場受非常人氣的食物！吃了一口：「很有趣！中間的蛋，很似茶豌蒸！似甜的茶豌蒸！有很強雞蛋感...的醬汁？」因為熱辣辣，放入口就充雞蛋的香味，那個蛋與其說是小食，更像茶豌蒸！「我很喜歡茶豌蒸啊！很有茶豌蒸的感覺！」

香港美食4號：港式奶茶

「非常好喝！很想用來配蛋撻和菠蘿包！」

松重豐覺得「奶茶味道濃厚，沒感覺到甜味！以前說到煉奶，都是指有糖的，所以最初以為會很甜！」估計他誤以為是用煉奶，但其實是花奶（日文練奶是「煉乳」，而花奶是「無糖煉乳」）。他覺得非常好喝，很想用它來配蛋撻和菠蘿包！

香港美食5號：沙嗲牛肉麵

「這個味道會令人吃上癮！」

拍攝途中，松重豐突然表示對枱上一張照片非常感興趣... 沙嗲牛肉麵！更即時問在場工作人員：「是用即食麵製成的料理嗎？我很想試試！」（沙嗲牛肉麵本身不是挑戰美食的其中一樣）

第一眼見到沙牛麵的真身，松重豐指很似意大利麵，「我應該是第一次吃這個醬汁。」雖然不是高級的食物，是很易找到的東西，但味道很獨特，會令人吃上癮！「我覺得日本人應該不太認識這個味道。」雖然牛肉都很美味，但沾上醬汁的麵都很出色！「沒想到即食麵都可以變成一道菜式！」此外，松重豐與工作人員對於香港人習慣在餐廳吃即食麵，甚至早餐也吃即食麵感到十分震驚！

電影版《孤獨的美食家》 日本電總票房已突破9億日圓

第一次搬上大銀幕的《孤獨的美食家》，是由飾演主角「五郎」的日本實力派演員松重豐自編、自導兼自演的跨國美食冒險電影！電影在日本、韓國和法國三地取景，用煮湯隱喻人的努力！不但入選第29屆釜山國際電影節開放電影單元，更率先在第37屆東京國際電影節放映！今年初正式在日本上映亦反應熱烈，上映4日已衝破3億日圓，至目前，電影的總票房已突破9億日圓，觀影人次超過63萬！

故事大綱

深信民以食為天的井之頭五郎，最愛一支公出動搵美食！今次接到前女友女兒千秋的委託飛往法國，要為千秋祖父一郎找出童年回憶中的「一仔湯」。僅憑幾個地名作線索，五郎踏上尋遍世界之湯的旅程，足跡遍及法國、韓國、長崎和東京！大海、求生、神祕團體⋯⋯性命垂危！？危急關頭，五郎竟然發現：「噢，我又肚餓了。」

《孤獨的美食家》THE SOLITARY GOURMET

導演：松重豐

演員：松重豐、内田有紀、小田切讓、磯村勇斗、杏、塩見三省、村田雄浩、劉宰明片長 片片長：110分鐘（MINS）

級別：I

對白語言：日語

字幕語言：中文、英文

香港上映日期：2025年3月14日（星期五）

*感謝高先電影有限公司提供劇照及Like Japan提供YouTube影片截圖