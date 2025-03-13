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13/03/2025

著數優惠︱7-Eleven限時3天買雪糕／家品滿 $80七五折，一田超市$20筍貨專區

#Hot Deals #hotDeals #7-Eleven #Jetso #家品 #著數優惠 #一田超市 #雪糕 #限時優惠
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Text: Eunice Photo: 7-Eleven、一田

　　各位精明家庭主婦或主夫又係入貨好時機啦！ 7-Eleven於3月14日至16日推限時優惠，購買雪糕、急凍食品 類或油、米、廚紙／卷紙、洗衣用品類滿$80，可享 75 折優惠，本身有優惠都可以折上折！另外， 一田「日本の応援SALE」3月14日至3月31日登場，多款來自九州、北海道以及日本各縣的特色美食有折扣優惠，更有「$20均一價」抵買專區！

 

7-Eleven限時購物滿$80七五折

 

　　7-Eleven至筍優惠速報！ 3月14日早上7時起至3月16日 (只限3天) 推出兩大至抵限時優惠。留意，兩大限時優惠為獨立優惠，顧客如混合購買 1）雪糕#、急凍食品 及 2）油、米、廚紙／卷紙、洗衣用品滿$80，並不能享受 75 折優惠。7-Eleven今次雪糕75折優惠可與同期雪糕優惠同時使用，有折上折優惠！今期至抵筍貨包括各款Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯，以及DREYER'S D-COLLECTION雪糕 批／雪糕杯／脆筒。

 

限時優惠1：購買任何雪糕#、急凍食品滿 $80或以上，即享75折激抵優惠

 

　　• Häagen-Dazs 迷你杯／雪糕批 平均 $14.1／件

　　• DREYER’S 雪糕批／雪糕杯／脆筒 平均 $9.8／件

　　• DA DINO雪糕甜品 平均$20.6／件

　　• 意式手工雪條 平均$29.6／件

　　• 來發記榴槤蓉條 平均$21.3／件

　　• 來發記椰子條  平均$17.5／件

　　• 日本Häagen-Dazs脆皮三文治／雪糕批／迷你杯 平均$18.8／件

 

 

da dino x Sanrio 意式手工雪條 平均每件$29.6

 

Häagen-Dazs 迷你杯 雪糕批  平均每件$14.1

 

 

限時優惠2：購買油、米、廚紙／卷紙、洗衣用品滿 $80或以上，即享75折激抵優惠

 

　　一系列激減家居用品大放送，當中包括洗衣珠、香米、卷紙等多款優質家居用品，部分更附有贈品。

 

　　• 滴露全能抗菌洗衣珠 平均$64.5／盒

　　• 金象牌頂上茉莉香米 折實價 $89.3／包

　　• 金鳳泰國頂級茉莉香米 折實價 $81.8／包

　　• 得寶極吸萬用抽取式廚紙 平均$18／件

　　• ZENSES 4層純白壓花卷紙 平均$31.2／條

　　• 獅球嘜純正花生油  折實價 $74.3／件

詳情：https://bit.ly/4ihzGNJ

 

 

　　分享多個慳錢貼士你知！如果使用恒生enJoy 卡付款，即可賺取3 倍yuu積分回贈， 而購買DREYER'S D-COLLECTION 雪糕脆筒更可獲取yuu印花*！或者，以 yuu 積分兌換7-Eleven 電子現金券，即兌即用，積分當錢洗。

 

7-Eleven 兩大至抵優惠快閃

日期︰ 3月14至16日

 

一田日本の応援SALE  均一價$20專區

 

　　一田「日本の応援SALE」於3月14日至3月31日登場，精心搜羅多款日本各縣的特色美食，包括鹿兒島A5黑毛和牛西冷扒、宮崎紅王蕃薯、近江牛A5+扇形肉眼火鍋片、山口縣的大熱三粒米無濾過生原酒——愛山，還有日本人氣好物包括Ohayo布甸／乳酪、Amatake急凍沙拉雞胸肉、明治北海道十勝芝士等。大家更不可以錯過「$20均一價」專區，入手掃貨！一田會員購物額外雙重優惠，包括優惠一︰YATA GOLD金會員購買「日本の応援」指定產品即享5倍積分；優惠二︰所有會員於YATA APP內享兌換電子現金券優惠高達95折。

 

「$20均一價」筍貨專區

 

　　$20超值實惠價格入手森永班戟粉、Hanamaruki味噌、石丸製麵麥麵／素麵／烏冬等美食。

 

 

九州名產風味-鹿兒島A5黑毛和牛西冷扒原價：$220/100克特價：$165／100克（75折）

*只限沙田／大埔／旺角／將軍澳／元朗／葵芳／北角

 

 

近江牛扇形肉眼火鍋片A5+(肉眼)原價：$288特價：$228（8折）

 

宮崎紅王蕃薯原價：$ 29.8特價：$21.8（74折）

 

益力多Y1000乳酸菌飲品(110毫升)優惠價$19.9 *只限大埔／元朗

 

Anmatake急凍沙拉整塊雞胸肉(香草／原味／香蒜／豉油)(100克）原價：$24-$32／件

特價：$50／3件（低至52折）

 

日本北海道3S急凍剌身帶子(500克）原價：$219特價：$159（73折）

 

 

日本の応援SALE

日期： 2025年3月14日起至3月31日

地點：全線一田

 

 

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