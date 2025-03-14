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14/03/2025

好特朗普vs壞特朗普

#陶冬天下 #特朗普 #美股 #關稅戰 #貿易戰 #減息 #聯儲局 #財金大勢
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　美國總統大選結果出來後，一位德高望重的美國基金經理說了一句話，令筆者印象深刻：「Good Trump or bad Trump, we don't know which one will show up。」（好的特朗普，還是壞的特朗普，我們也不知道哪個會出現）。

 

　　選舉結果出爐後，市場堅信好的特朗普會出現，特朗普交易如火如荼，美股、美元、比特幣一路飆升。然而今年以來，特朗普交易都漲不動了。美股、美元和比特幣都跌到了11月5日選舉前的水平，壞的特朗普顯現了。

 

　　特朗普一上任，就拳打四方。他的關稅政策得罪了幾乎所有大的貿易夥伴，並招致關稅反擊，物價壓力估計很快會顯現出來。他在削減政府開支和裁撤聯邦政府員工上，作出了史無前例的大動作，直接影響到相當一批人的收入預期。儘管特朗普仍在自我吹噓自己的政績，特朗普衰退已經成為市場普遍關注的焦點話題。

 

　　亞特蘭大聯儲銀行的增長模擬模型GDPNow顯示，美國經濟在第一季度可能收縮2.4%。GDPNow模型是根據最新高頻數據即時顯示增長結果，產生出的預測數值波動較大，準確度不佳，但在方向判斷上卻很少出錯。從最新的消費信心、物價預期、零售數據、房產交易、信用卡違約來看，美國經濟的增速肯定在迅速下滑，只是不知道現在是否已經進入到衰退場景。

 

特朗普無視近期美股暴瀉，表現有點反常。(AP)

 

　　近來華爾街大行紛紛下調2025年美國經濟增長預測，不過暫時還沒有見到負增長的預測。市場共識是經濟增長開始低過周期平均水平，這個也會慢慢反映到就業市場和消費欲望上。但是，只要就業不出現坍塌式崩盤，經濟狀況不至於太差。

 

　　如此判斷的前提是，壞的特朗普不出現。換句話說，他不主動作死就不會死。然而，他最近的表現有點反常。面對暴跌的股市，他聲稱根本不關心股價；面對鋪天蓋地的民眾關於削減開支的抗議，他毫不妥協。只是輕描淡寫地說，短期會有一些痛苦。

 

　　他的財政部長貝森特，將目前的經濟痛苦稱之為刮骨療毒階段必須經歷的痛楚。特朗普是靠抨擊上屆政府的經濟作為而上台的，但是現在他好像不在乎民眾怎樣看自己政府的經濟作為。

 

　　筆者的解讀是，他打算趁著剛上任不久，先主動引導經濟進入輕微衰退，將責任放到拜登政府身上。現在經濟下滑，比明年中期選舉時再下滑要好。同時以此壓縮通貨膨脹，給聯儲局減息創造條件，引導國債利率下行，減少發債成本。

 

　　風險資產價格最新的走勢，看來在向這個方向敘事、演繹。S&P500在一個月內下挫了500點，預示著衰退風險的上升；兩年期國債收益率從年初以來下降了25點，折射出資金對聯儲局減息的預期變化；VIX一個月攀升了近10點，顯示市場對風險的厭惡。

 

　　那麼，應該如何評估美國的經濟形勢呢？筆者認為，經濟增長在下滑，但暫時沒有陷入衰退；物價估計有相當時間高於聯儲局的政策目標，但也不至於大漲；非農就業和工資增長逐步放緩，消費軟著陸；聯儲局今年9月重啟減息周期，主要風險在金融市場，而不是實體經濟。目前階段的增長放緩，很大程度上是特朗普政府主動催生的，既然可以主動放，就可以某一天主動回收，不至突然觸發系統性風險。

 

　　特朗普就是特朗普，他的目標就是MAGA（Make America Great Again，讓美國再次強大），就是在4年之後留下一份足以名垂青史的政治遺產。為此，對內他要顛覆奧巴馬及拜登的白左路線，清理政府內的建制勢力，以低稅率、高關稅和輕監管重塑美國經濟；對外放棄通過開放國內市場來輸出美國普世價值的思路，通過極限施壓實現貿易再平衡、軍費開支重新平衡。至於這是好特朗普，或是壞特朗普，市場根據自己的需要和不同市場環境，講出不同的故事來。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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