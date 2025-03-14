聯賽盃決賽︰歐聯出局利物浦哀兵爭盃，不識留力紐卡素衝冠靠運

歐聯8強塵埃落定，各隊的晉級過程不乏變數，但不管當初賽制如何改變，整體來說仍是強隊歸位。

16強賽事中，最讓人意外的當算是利物浦。作客不但抵擋住了巴黎聖日耳門的強攻，更以1球擊敗對手，利物浦理應在次回合順利晉級。

誰會想到，主場出擊的利物浦早段就落後（兩回合計1:1打成平手），在攻勢比首回合作客更多的情況，居然未能入波，而且最終在互射12碼階段多輪射失，實在不是利物浦應有的表現。

史諾首回合結束後，曾表示聖日耳門整體實力出色，不能忽視。但次回合明顯準備功夫做得不夠好，而且臨場調動失靈，今次換入紐尼斯想複製首回合的戰果，但後者與隊友配合失誤，屢次失機，埋下輸波伏筆。

但聖日耳門畢竟也是強隊，哪一隊晉級都是合理，都印證了強隊歸位的定律。

8強當中，除了阿士東維拉之外，其餘7隊都是8強常客。

因此即使賽制的改變，影響了小組賽的賽程，歐足聯也號稱更公平、更有挑戰性，但現實是賽程太頻密，受害的只是強隊。

來到16強，二線球隊入不到，晉級的不少是三線球隊，例如燕豪芬、里爾等，以往的賽程，怎可能晉級16強？強弱對賽也不見得精彩。

歐聯向來是新星爆發的地點，巴塞的17歲小將耶馬單場傳射，成為歐聯最年輕在一場比賽都有入球和助攻的球員；多蒙特的新星古拉斯在今季歐聯合共貢獻入球連助攻，不但追平沙拿的紀錄，更成為單季在歐聯貢獻最多入球的非洲球員。

8強幾乎是強強對話，阿仙奴面對皇馬，實力上後者佔優，槍手恐難爆冷。

拜仁面對國米，強矛對利盾，且看國米防線有多大本事。

巴塞對多蒙特，理論上巴塞更強，但不能小看多蒙特的青春風暴。

最難猜的對賽組合是聖日耳門與維拉，後者有盃賽專家艾馬利，但聖日耳門在安歷基執教下，踢法實而不華，此對賽更有趣味。

維拉順利晉級，兩位借將功不可沒，其中華舒福至今為維拉上陣9場貢獻4個助攻，而阿辛斯奧更在各項賽事中攻入7球。阿辛斯奧在下一輪將會面對PSG，他在PSG不受重用才外借至維拉，面對舊帥安歷基必然落力表現。

不論8強戰果如何，都證明了歐聯還是強隊天下，畢竟歐洲賽講求經驗和實力，沒有一定板斧，即使幸運晉級，都不會走得遠，強隊才是最佳保證。

本週焦點

聯賽盃決賽，利物浦大戰紐卡素，哀兵出戰的紅軍，應該有力擊敗喜鵲，捧盃而回。

歐聯出局的確意外，但不代表利物浦戰力不足；始終實力勝過紐卡素，加上球員肯定化失望為力量，博盡爭冠。

紐卡素上週聯賽full team上陣不留力，證明艾迪賀維還是不夠班。爭冠才是大事，一場聯賽3分雖然足以影響最後球隊能否爭得歐聯資格。

但球隊30年未捧過盃，上年決賽輸給車路士，今年再打入決賽，為何在聯賽仍有9輪比賽的情況下仍要全力出擊，豈不是浪費體能？明知道利物浦周中歐聯要爭入8強，必定全場搏盡，為何不讓主力休戰，養精蓄銳爭標？亦為自己贏得第一個重要錦標？

決賽要贏，除非有運氣，否則不足以威脅利物浦。

利物浦最大的隱憂是後防傷兵，包括干拿迪和阿諾都未必趕及出戰，面對今季表現出色的伊沙克，單靠雲迪克恐怕有一定危機。

聯賽也有大戰，阿仙奴主場面對車路士，後者海鮮波，上場面對李斯特城只能小勝1球，加上作客，今場未必有分落袋。

槍手歐聯出線，暫時毋須留力，聯賽雖然只餘下數字上奪冠的可能性，但今場必然會全力爭勝，有望在主場全取三分。