《香港澳門米芝蓮》完整名單｜Amber終於獲得三星！澳門譚卉升二星！7間新登場一星餐廳

《香港澳門米芝蓮指南2025》於昨日公布完整名單，記者昨日都有看直播，名單沒有太大的驚喜，只多了1間三星及1間二星餐廳。不過身邊不少飲食記者朋友，都戥Amber主廚Richard Ekkebus興奮，連續16年獲得二星，今年終於成為三星米芝蓮廚！香港共有7間三星米芝蓮餐廳，是繼東京及巴黎之後，第3個最多三星餐廳的城市。



《香港澳門米芝蓮指南 2025》典禮昨日於澳門上葡京綜合度假村舉行。

Amber晉升為米芝蓮三星

今年共有95間餐廳摘星，當中包括76間香港餐廳及19間澳門餐廳。《香港澳門米芝蓮指南 2025》現有共9間米芝蓮三星餐廳,當中包括7間香港餐廳及2間澳門餐廳。位於香港的米芝蓮三星餐廳包括8 1/2 Otto e Mezzo–Bombana、Amber、Caprice、富臨飯店、志魂、旅以及唐閣；而澳門則包括譽瓏軒以及天巢法國餐廳。

Amber今年由米芝蓮二星餐廳晉升為米芝蓮三星餐廳，荷蘭主廚Richard Ekkebus的烹飪風格貼合現代飲食潮流：精緻、輕盈、不含奶製品，並提供素食選擇，從中展現其豐富的創造力，並早已獲米芝蓮綠星肯定。套餐結合法式技巧與各地頂級食材，如幼滑的赤海膽、軟嫩的平原雞，以及豐腴多汁的乳鴿，餐盤上各項元素完美交織，讓風味達到巧妙的平衡。餐廳以金色和米色為主調，從精緻細節彰顯奢華優雅的格調。



米芝蓮三星餐廳Amber的主廚Richard Ekkebus及副主廚何啟東。



Amber的招牌菜赤海膽。（圖片來源：DIVA「世」界味覺之旅）



香港及澳門的三星米芝蓮廚師聚首一堂，真正的星光熠熠。



《香港澳門米芝蓮指南 2025》三星餐廳

澳門譚卉晉升為二星餐廳

《香港澳門米芝蓮指南 2025》現有共17間米芝蓮二星餐廳，當中包括11間香港餐廳6間澳門餐廳。位於澳門永利皇宮的譚卉，由擁四十多年粵菜經驗的大廚譚國鋒主理，尤其講究時令，除了由招牌菜組成的經典套餐，也每個月推出應時新菜品。以荔枝果木燻烤的蜜豉燒排骨，以及從傳統粵菜變奏而來的燕窩琵琶豆腐，都是出色之作。大閘蟹戈渣外酥內嫩，每一口都是鮮美，惟僅於限定日子供應。



譚卉主廚譚國鋒師傅。



譚卉招牌菜燕窩琵琶豆腐。（圖片來源：永利皇宮）



《香港澳門米芝蓮指南 2025》二星餐廳

7間新登場一星餐廳

今年的完整名單中，米芝蓮一星餐廳總數共有69間，香港佔58間，澳門佔11間；當中共有7間是新登場的一星餐廳，包裝香港的Ami、Plaisance by Mauro Colagreco、Tuber Umberto Bombana，以及澳門的雅吉、泓、鮨吉祥 宮川及瑞兆。





