維園花展2025：直擊！大波斯菊、鬱金香與薰衣草花海，熊貓打卡、豐富美食攤位及假日充氣滑梯

香港花卉展覽2025 開幕啦！花展即日至3 月23日於銅鑼灣維多利亞公園舉行。開幕首日已經人山人海，大波斯菊、鬱金香及薰衣草花海好靚呀，大家都瘋狂打卡，現場更有多個熊貓主題打卡位。大家賞花之餘，更可於美食攤位醫肚和購買花卉及園藝產品，大草地更有假日限定大型充氣彈跳滑梯，大人可於草地露營椅休息，幾chill！

（圖片來源︰Eunice Chow）

周一至五60歲或以上長者免費參觀

今年香港花卉展覽入場費全費14元，優惠收費7元（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者，每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）。另外，星期一至星期五期間設入場優惠︰60歲或以上長者免費參觀、殘疾人士及其照顧者免費參觀 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)，以及．30人或以上的團體可獲成人半價優惠。

香港花卉展2025︱3月14日維園開幕主題花大波斯菊，周一至五60歲或以上長者免費入場

（圖片來源︰Eunice Chow）

今年的主題花是秋英，並以「綻放英姿」為主題。秋英（又稱為大波斯菊）生命力旺盛，花色艷麗多變，象徵堅強與幸福，今年的主題花立體花牆以六簇以秋英為造型的花團，每朵直徑由1.4米至2.1米不等，由色彩繽紛的蘭花和康乃馨砌成，花繁似錦，為花展帶來英氣和活力，與前方近萬朵鬱金香互相襯托，帶來了華麗的視覺效果。

秋英又名大波斯菊，顏色非常鮮艷。（圖片來源︰Eunice Chow）

（圖片來源︰Eunice Chow）

鬱金香花海吸引不少攝影發燒友手打卡！（圖片來源︰Eunice Chow）

會場的中軸線更悉心設計以環遊世界為主題的大型園林造景，在「浪遊歐洲」內有英式花園、荷蘭風車、希臘藍白小屋及法國薰衣草田等打卡位。

希臘藍白小屋園圃

荷蘭風車園圃（圖片來源︰Eunice Chow）

法國薰衣草田氛香撲鼻（圖片來源︰Eunice Chow）

今年花卉展更有不少熊貓主題打卡位，包括香港海洋公園主題展區，安安、可可、盈盈、樂樂及家姐、細佬設主題裝置，吸引fans打卡，而指定時間更有型充氣版熊貓出動同大家 say hello！除此之外，場內亦有充滿本地特色迷你電車、尖沙咀鐘樓及昔日店舖主題花圃，大家可以近距離影番夠本。

大家可以與熊貓公仔 chill住打卡（圖片來源︰Eunice Chow）

迷你電車上種滿肉肉植物，亦有多個熊貓公仔，好可愛！（圖片來源︰Eunice Chow）

迷你尖沙咀鐘樓好受大家歡迎打卡！（圖片來源︰Eunice Chow）

海洋公園主題展區點少得可愛的熊貓寶寶？（圖片來源︰Eunice Chow）

「非洲獵奇」為主題的賽馬會學童鑲嵌花壇，用鮮花鑲嵌成的大猩猩、河馬、駱駝同長頸鹿等動物，栩栩如生。

「非洲獵奇」為主題的鑲嵌花壇（圖片來源︰Eunice Chow）

在「環遊亞洲」內可以一次過遊覽喜瑪拉雅山、馬來西亞神山和日本富士山、北京天壇及新加坡超級樹等「名勝」。接着，在「美洲探險之旅」，探索古代文明，走訪瑪雅金字塔與復活節島摩艾巨人石像、西部牛仔，締造奇幻世界。

今年都有不少互動打卡位， 遊人可以排隊坐上特色裝置拍照。（圖片來源︰Eunice Chow）

「美洲探險之旅」園景。

另一園景《大自然的禮物》外形彷如一個巨型禮物盒，園內遍植迷人繡球花，入夜後禮物盒會亮起柔和燈光，另一角度欣賞花卉。

今年每個大型園林造景都加入燈光效果，讓遊人享受到不同的視覺體驗。

今年花展特別展出本地畫家花婆婆的家具藝術作品，年逾90歲的花婆婆喜歡將作品繪畫在日常用品如鑊、摺椅、膠盆上，用色鮮艷，畫作充滿童趣。

除了欣賞各式開得燦爛的花卉打卡外，場地更有花卉及園藝產品銷售攤位，購買盆栽及種植用具，展覽期間並有花藝示範、園藝講座、音樂及文娛表演，今年更新增Busking街頭唱歌表演及家居插花示範等精彩內容。

速食攤位（圖片來源︰Eunice Chow）

現場更可租借餐具，減少使用即棄餐具，支持環保。（圖片來源︰Eunice Chow）

大草地則設置以熊貓為主題的打卡熱點（圖片來源︰Eunice Chow）

大草地旁的花見廊有《大茶壼與小人國》展覽新奇又有趣；大草地則設置以熊貓為主題的打卡熱點，以及大型充氣彈跳滑梯（開放時間：星期六及日上午十時至下午六時）讓小朋友盡情玩樂，或於露營椅休息。

（圖片來源︰Eunice Chow）

二○二五年香港花卉展覽

日期︰3 月14日至23日

開放時間︰上午九時至晚上九時

地點︰銅鑼灣維多利亞公園

入場費︰全費14元、優惠收費7元（至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者，每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

星期一至星期五期間之入場優惠

• 60歲或以上長者免費參觀

• 殘疾人士及其照顧者免費參觀

• （每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

• 30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場

查詢︰2601 8260

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