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14/03/2025

1周部署｜阮子曦：港股呢個位仲可以追貨？下周有咩板塊可以留意？

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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦

 

　　港股本周有不少利好消息，周五（14日）一度重上兩萬四關，不過之後可否再下一城？下周有不少股份將公布業績，如騰訊(00700)、快手(01024)、小米(01810)等，會建議追貨博業績？仍有其他落後板塊也可留意？

 

 

影片網址：https://youtu.be/nk1FtwvWVus?feature=shared

 

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