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14/03/2025

海洋公園「家姐細佬後援會」$880會籍︰迎新禮物包及抽獎，姜濤、陳卓賢現身成立典禮

#大熊貓安安可可 #大熊貓龍鳳胎 #MIRROR #陳卓賢 #姜濤 #著數優惠 #海洋公園 #本地遊 #家姐細佬後援會 #迎新禮物 #打卡 #大熊貓BB
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Text: Eunice Chow Photo: 洋公園

　　你係咪「家姐」同「細佬」Fans，睇佢哋生活片段會無限 loop？海洋公園新推出的「家姐細佬後援會」有冇興趣先，講真$800會籍唔算平，究竟包啲咩、有咩迎新禮物同著數優惠？4 月18日的「家姐細佬後援會」更有MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」出席，為一對至萌孖寶送上滿滿祝福。

 

 

　　一對萌爆港產大熊貓寶寶號召各位粉絲加入海洋公園全新成立的「家姐細佬後援會」，成為「家姐」、「細佬」最親密的「契爸契媽」，見證牠們成長的每一頁。「家姐細佬後援會」會藉盛惠 $880，讓各位粉絲緊貼「家姐」、「細佬」最新動態，會員可享以下禮遇。留意，「家姐細佬後援會」會籍只限網上購買，購買後可於確認電郵內下載PDF格式之電子會籍，你可將電子會籍加到手機電子錢包。全年會員注意，需先登入全年會籍賬戶再購買，每位全年會員只能購買一個後援會會籍。

 

 

四大尊享禮遇︱1迎新禮物包

 

　　迎新禮物包內有極具紀念價值的「家姐」、「細佬」百日大掌印精緻擺設，以及超萌應援毛巾。

 

迎新禮物包︰大熊貓BB掌印擺設將 「家姐」和「細佬」100日大的可愛掌印永久珍藏，大熊貓BB應援毛巾印著大熊貓BB萌樣的，雙面設計可愛與實用兼備！

 

四大尊享禮遇︱2 優先預約大熊貓活動和工作坊

 

　　「契爸契媽」可以快人一步預約大熊貓相關活動，包括大熊貓「便」利紙、窩窩頭工作室及大熊貓護理揭秘工作坊。

 

 

四大尊享禮遇︱3搶先入手商品

 

「家姐細佬後援會」會員可搶先入手指定大熊貓精品，包括即將推出的三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔套裝。

 

3個月大仿真大熊貓BB毛公仔套裝（家姐/細佬款）預購價：港幣$1,888/件 （預購訂金：港幣$500），預購日期：即日起至2025年4月20日，預計取貨日期：2025年6月上旬起

 

 

四大尊享禮遇︱4. 有機會參加4.18「家姐細佬後援會成立典禮」

 

　　即日起至2025年4月8日前加入後援會，即可參加「家姐細佬後援會成立典禮」入場券大抽獎。600名幸運兒將可獲入場券一張，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席2025年4月18日舉行的成立典禮，為一對至萌孖寶送上滿滿祝福。

 

兩位星級契爸姜濤和陳卓賢將於4月18日率先現身「星級契爸獨家團」

 

 

　　兩位星級契爸姜濤和陳卓賢將於4月18日率先現身「星級契爸獨家團」，同時擁有「海洋公園全年會籍」的「家姐細佬後援會」會員，可於即日起至2025年4月8日期間參加「星級契爸獨家團」大抽獎**，四節獨家團共有180個名額，毎位得獎者將可獲得一個席位。

 

 

　　除此之外，「家姐細佬後援會」會員更可參加抽獎，有機會贏取四月及五月舉行的「獨家團」的名額，與特別嘉賓一同於專屬時段來到海洋公園「大熊貓之旅」，探訪這對可愛的龍鳳胎，並獲贈神秘小禮物一份。

 

五月份「奶爸奶媽獨家團」

 

　　五月份登場的「奶爸奶媽獨家團」，將有海洋公園大熊貓護理員與各位「契爸契媽」分享「家姐」、「細佬」的萌爆軼事。所有「家姐細佬後援會」會員可以登記參加抽獎，詳情將於稍後公布，密切留意！錯過了四月和五月「獨家團」的粉絲也不用失望，海洋公園將會邀請更多特別嘉賓出席一浪接一浪的精彩活動，並推出更多會員專屬福利。

 

 

海洋公園「家姐細佬後援會」詳情

會藉︰$880（會籍只限網上購買）

https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/panda-twins-fan-club

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

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