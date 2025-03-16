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16/03/2025

美國政府自製經濟衰退

#陶冬天下 #財金大勢 #減息 #特朗普 #德國 #央行 #默茨 #經濟衰退 #美國
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　美國參議院通過了臨時支出法案，避免了政府停擺，美股迎來了久違的上漲。但是經濟衰退風險依然存在，消費者信心繼續滑落，通脹預期依然高企，特朗普在關稅問題上完全不可預測，俄烏和談也跌宕起伏。如此背景下，美股整周繼續下挫，並引領全球多數股市。美債也同樣受壓，兩年期國債收益率重上4%關口。

 

　　德國大規模擴大軍備開支和修建基礎設施，歐洲股票表現不錯，但德國國債就遭遇拋售，10年期國債收益率幾度衝破2.9%。原油和大宗商品價格跟隨走高，美元指數略有下降。避險意識之下，金價一度突破3000美元大關。比特幣價格大跌後回升。

 

　　美國總統大選結果出來後，一位德高望重的美國基金經理說了一句話，令筆者印象深刻：「好的特朗普，還是壞的特朗普，我們也不知道哪個會出現」。市場堅信好的特朗普會出現，特朗普交易如火如荼，美股、美元、比特幣一路飆升。然而今年以來，特朗普交易都漲不動了。美股、美元和比特幣都跌到了11月5日選舉前的水平，壞的特朗普顯現了。

 

　　特朗普一上任，就四處出擊。他的關稅政策得罪了幾乎所有大的交易夥伴，並招致關稅反擊，物價壓力估計很快會顯現出來。他在削減政府開支和裁撤聯邦政府員工上，作出了史無前例的大動作，直接影響到相當一批人的收入預期。儘管特朗普仍在自我吹噓自己的政績，特朗普衰退已經成為市場普遍關注的焦點話題。《經濟學人》雜誌的封面是特朗普一手拿汽油桶、一手拿火種站在地球上。

 

　　據美銀美林策略師Hartnett統計，自從1965年，美股遭遇過23個非衰退的跌市，平均跌幅16%；8次衰退帶來的股市拋售，平均下跌36%。問題是，現在究竟是不是衰退？從最新的消費信心、物價預期、零售增長、房產交易、信用卡違約來看，美國經濟的增速肯定在迅速下滑，只是不知道現在是否已經進入到衰退。

 

　　近來華爾街大行紛紛下調2025年美國經濟增長預測，不過暫時未見負增長的預測。市場共識是經濟增長開始低過周期平均水平，但是只要就業不出現坍塌式崩盤，增長不至於太差。如此判斷的前提是特朗普不主動搞破壞，壞的特朗普不出現。然而，他最近有點反常。面對暴跌的股市，他聲稱根本不關心股價；面對民眾針對削減開支的激烈抗議，他也只輕描淡寫地說，短期會有一些痛苦。

 

華爾街大行紛下調今年美國經濟增長預測，惟暫未見負增長的預測。(AP)

 

　　筆者的解讀是，特朗普打算趁著剛上任不久，先主動引導經濟進入輕微衰退，將責任放到拜登政府身上。現在經濟下滑，比明年中期選舉時候才下滑要好。同時以此壓縮通貨膨脹，給聯儲局減息創造條件，並引導國債利率下行，減少發債成本。

 

　　筆者對美國經濟的評估是，經濟增長在下滑，但暫未陷入衰退；物價估計有日子高於聯儲局政策目標，但也不至於大漲；非農就業和工資增長逐步放緩，消費軟著陸；聯儲局今年9月重啟減息周期。目前階段的衰退風險，很大程度上是特朗普政府主動催生的，既然可以主動放，就可以某一天主動收。美國的真正風險不在實體經濟，而在金融市場突發事件可能觸發的連鎖反應，對此必須有所警惕。

 

　　即將上任的德國新總理默茨，先後和社民黨和綠黨達成財政刺激政策的共識。把相當於GDP 1%的國防開支，從債務限制中豁免出來，不受預算限制。同時，設立5000億歐元的專項基金，未來10年投資在基礎設施。默茨是出了名的財政保守主義者，但在贏得選舉並了解到德國經濟現狀後，他就變成了凱恩斯主義者，力主打破德國均衡財政的傳統束縛，為德國經濟殺出一條生路。

 

　　他借用歐債危機時歐洲央行行長德拉吉的名言：「Whatever it takes」，即不惜用任何手段也要達成目標。這是德國二戰後第二個歷史性轉捩點，上一次發生在90年代初的兩德統一，國家財政因此遭遇了巨大挑戰，不過也為德國經濟注入了新的資源、新的人口和新的增長動力。不過，德國國債也因此被拋售，10年期債券收益率3月以來上跳了超過50點。

 

　　德國GDP大約4.5萬億歐元，每年千億級的軍工、基建投入，對於困頓中的德國經濟，可謂久旱逢甘露，對增長的刺激作用也是不言而喻。更重要的是，政府訂單對萎縮中的重化工業，是一劑強心針。部分企業已經開始將汽車生產線改成裝甲車線，把火車引擎生產改為坦克引擎生產。

 

　　目前德國的債務佔GDP比率是63%，在G7國家中是最低的。經濟學家測算，默茨的計劃可能令德國的債務佔GDP比率上升到80%至90%，仍然處在非常安全的區間，比起美國、日本和法國要健康許多。可以說，德國二戰後傳下來的財政理念和債務底子，為默茨放手一搏提供了相當不錯的基礎。如果財政擴張得以持續，將從2026年起為德國每年提供2個百分點的經濟增長。

 

　　然而光靠財政刺激，未必能將德國帶回到可持續的經濟繁榮上。德國在移動互聯網革命中無所事事，更缺席了人工智能浪潮。化工行業因為能源危機而凋零、出走，汽車公司又受到中國電動車的挑戰。德國引以為傲的中小企業，受到成本和訂單的雙重擠壓，而貿易保護主義對德國出口構成嚴重打擊。

 

　　以世界標準看，德國的金融業、服務業的競爭力並不強大，德國經濟要敗部復活，長遠來看必須要重振產業，但是這些在默茨的計劃中隻字未提。二戰後罕見的軍事、基建擴張，只能給德國一個喘息的空間。扭轉德國經濟頹勢，默茨需要做更多，德國需要解決結構性困境。

 

　　本周是央行例會周，美國聯儲局、英倫銀行、日本銀行和瑞士銀行幾乎同一時間開會，估計都不作出利率決定。鮑威爾和貝利在記者會上對經濟前景的看法，可能是目前市場最關注之處。聯儲局的點陣圖可能顯示決策者認為今年只有一次減息機會，任何比此更鷹派的表述都可能造成市場的不安。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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