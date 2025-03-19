移民英國｜英國生活的潛規則：永遠都在聊天氣？旅行隨拍的各種禁忌！

不同文化之間一直存在各種不成文的習慣和潛規則，中國人習慣見面時問「食咗飯未」，英國人喜歡談論天氣，尤其這裏的天氣變幻莫測，可以在一日之內感受四季，出太陽的同時打風落雨，如果跟當地人找不到話題，或是點頭之交需要寒暄幾句，聊天氣能令你立於不敗之地。

為甚麼英國人永遠都在聊天氣？因為這是一個「安全」的話題，不涉及私隱和政治立場，與英國人聊天如果邊界感不夠強，很容易令對方感覺被侵犯。事實上，在英國生活有不少潛規則，不論來旅行還是移民，最好還是先了解他們的不成文規矩。

不能隨便拍別人的照片

很多人去旅行都喜歡「打卡」影相，過往到東南亞旅行，也喜歡跟當地人合照，對彼此來說，都是獨特的體驗。但英國是相當重私隱的國家，如果未經批准影到對方，尤其是小朋友，很可能會惹上麻煩。因此在英國每次想在社交媒體發佈合照，需要先徵求各方同意，未必人人樂意向外界展示自己的照片。

除了個人肖像，房屋也是個人私隱的一部分，如果來旅行看見漂亮的房屋，想在門前打卡，要注意該幢建築物是否民居，如果被屋主發現有人偷拍，即使不被控告，也可能會被「教育」一番。

不能招惹公園的天鵝

英國是相當著重保育的地方，很多公園都能看見鴨子，甚至天鵝，英女皇離世後，所有天鵝都屬於國王，有些天鵝甚至會被封爵，如果捕捉，甚至傷害到天鵝，都可能違反動物法，被送進監獄。

除了一些旅行禁忌，在英國生活還有很多不成文規矩，例如他們有一套正規的沖茶方式，喝茶一定要加牛奶；食飯不喜歡與人共享一枱食物。即使披薩也喜歡點一人一個，大部分餐廳都只會供應自來水等等。其實英國在表面上也尚算是種族多元的地方，只要互相尊重，也能和平共處。