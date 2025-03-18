小紅書行銷必學5個經營策略：掌握小紅書流量規則，提升推廣生意成效

近來北美禁止使用 TikTok，吸引大量用戶進軍小紅書，令小紅書的國際地位節節上升。小紅書用戶黏著度高，是個主打分享日常生活、購物和旅遊體驗的社交媒體。小紅書官方亦時常推出活動和討論，鼓勵品牌與用戶保持積極的互動，回覆評論、關心用戶提問等。和生活相關業務非常適合在小紅書進行宣傳推廣，譬如美妝、時尚、健身、飲食等等。很多遊客在抵港前亦喜歡在小紅書上查找旅遊探店攻略。

基於以上原因，不少香港商戶紛紛經營小紅書帳戶，希望透過「種草」開拓客源。今次《掌舖學堂》就會分享5個經營小紅書必學策略，並讓大家了解小紅書流量規則，最後還會列出小紅書常見經營雷區，助各位提升小紅書營銷成效。

文章目錄



● 新手經營小紅書的5大必學策略

● 小紅書筆記流量的分配原則

● 小心誤入！經營小紅書的常見雷區

新手經營小紅書的5大必學策略

小紅書作為內地最年輕化的新型社交媒體，在內容形態、聚焦領域、玩法機製等方面都與國際主流的平台有很大不同。作為新手想要經營小紅書賬號，掌握以下五大基本策略是快速入門、高效起號的捷徑。

策略一：打造吸睛標題與封面



● 標題



儘管小紅書探索界面的筆記封面以圖片為主導，但標題的重要性不可低估，吸睛的標題可憑藉幾個字抓住用戶的探索欲。同時，標題中的關鍵字對後續平台流量分配也起到很大影響，所以標題應盡量包含正文內容的重點。新手應充分利用標題的20个字符限制，加入emoji更能引起注意，再用以下公式寫出爆款標題：

○ 情緒化標題更能引起共鳴

■ 救命！中環這家海景餐廳人均才100！

■ 大數據把我推給要去香港旅遊的人！

■ 都給我去打卡梅窩洗衣公司！

○ 充分刺激用戶痛點

■ 生活最好的狀態是甚麼？吃完這頓我悟了

■ 不懂這家店的人，白來香港了

○ 利用數字展示內容亮點

■ 99%的人都錯過的尖沙咀小眾寶藏店舖

■ 只要100元吃遍香港街頭美食

■ 來香港朗豪坊我只幹這三件事！！

○ 懸念式標題引發好奇心

■ 不在英國在香港！

■ 千萬不要聖誕來香港，否則你會。。。

■ 人生建議：離開香港前逛完這家店……



● 封面圖



作為圖文主導的平台，圖片的重要性無需多言，圖片的視覺刺激往往比文字更直接和強。選取封面圖時需要注意以下幾點：



○ 盡量選擇豎屏且比例為3:4的圖片，以更好地適應小紅書的探索介面排版，後續圖片比例也應與封面圖一致，以提供更流暢的瀏覽體驗；



○ 可在圖片上添加花字，內容通常選取標題中的首要關鍵字，或將標題字數限製內無法完整表達的內容加在封面上。只要內容足夠吸引或引起好奇，純文字的標題一樣可以收割大量點擊率；



○ 若使用拼圖作為首圖，則拼圖數量不宜超過4張；若在4張以上應盡量選擇畫面主體較為單一的圖片，否則過於複雜的內容會導致用戶難以抓住重點。



（Silka Residence）

○ 善用對比圖片，小紅書用戶群主要為年輕、有經濟能力的女性，重視時尚與美感，如果你的品牌是售賣美妝、時裝產品，故建議各位設計筆記封面圖片時，最好能要呈現相應視覺效果

策略二：善用Hashtag

Hashtag功能是社交媒體的一大特色，小紅書利用海量Hashtag為筆記劃分興趣種類。小紅書的Tag標籤不僅可以添加到筆記中，也可以添加在圖片上。常用標籤類型可分為話題標籤、自定義標籤、語言標籤、地址標籤、品牌標籤和商品標籤六種。

標籤類型 介紹 話題標籤 可在圖片或筆記中添加。 自定義標籤 根據自身需要添加，可用於標記美食製作流程、賬號名稱、自建話題等。 語言標籤 除文字外，你可以添加語音標籤到圖片上，用聲音介紹圖片。 地址標籤 當內容涉及旅遊攻略、本地服務或同城活動時，地址標簽就可派上用場。當用戶使用小紅書首頁界面的「附近」功能時，亦即在附近打卡的內容，就能迅速找到各位的零售實體店所在地。 品牌標籤 有些品牌是自帶流量的，當發佈了品牌產品測評或推薦類筆記則可以添加相關標簽。 商品標籤 添加產品標簽後，筆記下將會出現產品的購買鏈接，方便喜歡的用戶直接點擊購買。



使用Hashtag時也有可以提高效益的方法：



● 標籤數量不宜過多，且應與筆記內容有強烈相關性，通常在10個以內，否則會分散筆記流量

● 可充分利用發布筆記時系統的推薦標籤，這些標簽都是平台根據用戶平時的搜索而生成的，會有更高的曝光率

● 關注官方賬號@薯條小助手，每週四官方會發布不同創作方向的熱點話題，選擇相應的話題按要求發布優質筆記就有機會獲得官方免費加熱助推



（小熊的備忘錄）

策略三：關注官方賬號，積極參與話題討論



小紅書官方賬號共有104個，主要可分為三大類：通用類、功能類和各類目官方賬號，每個類別下又有不同的細分，包括美食類、時尚美妝類、知識類、攝影設計類、旅行類、攝影涉及類、生活類等等。因為“小紅書”諧音“小紅薯”，所以官方以“xx薯”自稱。你可以根據自身賬號所處賽道關注相應類目的官方薯，獲取領域內最新熱點、熱門話題。



而以下5個通用類和功能類官方薯則是所有新手都可關注的：

賬號名称 具體功能 @薯队长 “薯隊長”代表了小紅書社區，日常主要發佈平台大的動向，內容全面，是尋找熱門內容的不二去處。 @薯管家 “薯管家”主要發佈和更新社區規則和規範。 @小红书创作学院 面向小白運營者的運營教程，定期分享創作技巧和攻略。 @创作者小助手 日常主要發佈針對創作者的激勵活動，如贈送流量等。 @薯条小助手 主要發佈薯條功能的一些動態及薯條優化相關內容。（注：薯條是小紅書的內容加熱工具，可為筆記、直播和賬號加熱）



關注官方薯的好處有以下四點：

● 提升平台對於你的賬號的認同感，從而提升帳號權重

● 可以通過官方賬號接收官方活動的第一手消息，活動期限內報名參加即可獲取官方的流量扶持

● 是了解自身賬號所處類目的趨勢、近期熱點和活動的捷徑；在創作筆記時添加相關的活動標籤，更有機會獲得官方流量推薦

● 能夠及時了解平台新規則、新玩法，同時也能夠及時掌握平台規則、避免違規

策略四：創作者中心，掌握流量密碼

創作者中心是官方為創作者打造的功能平台，目的在於激勵創作者成長並實現漲粉等目標，主要由作者權益、筆記數據、任務和獎勵、創作靈感、課程學習等部分組成。

筆記靈感中收錄的貼文都是官方和用戶認可的優質筆記，新手可以多花時間瀏覽優質筆記，學習相似作者的選題角度、素材選擇、筆記結構。在筆記靈感內發佈內容甚至可以直接套用封面模版，節省圖片創作的時間，也是由模仿到內化的一種學習方式。

在「課程學習」中，你可以找到各類官方教學視頻，小到如何發佈筆記、針對不同細分領域的內容創作教學，大到品牌影像力增長方法。

策略五：保持更新頻率，提高賬戶活躍度

賬號活躍度是指賬號在平台上的互動行為，比如發布筆記、點讚、評論、轉發等。活躍度愈高，系統會認定該賬號質量愈高，從而增加對此賬號筆記的推薦力度。所以當賬戶活躍度不高時，即使創作了優質的內容，也可能因為曝光機會降低而被埋沒。活躍度的提升亦可以增加賬號權重，同樣有利於賬號的流量獲取。

初期的筆記發佈頻率最好在一日一更或每周三到四更。切忌發布完筆記後就退出，建議多花點時間瀏覽其他筆記。同時應多參與互動，無論是與官方賬號還是在其他筆記下點讚評論轉發，都能夠增加活躍度。參與平台上的挑戰活動也是提升曝光度的一個方式。

需要註意的是，應避免短時間內發布大量筆記，系統可能會判斷你的筆記質量不行或存在惡意競爭行為，從而限流。很多原本在其他社媒已有賬號的用戶在到新的平台開設賬號時會急於求成，以至一次性大批量搬運在其他平台的已有內容，而導致事倍功半。

小紅書筆記流量的分配原則

小紅書筆記的流量主要來自兩大流量池：曝光池和搜索池。了解不同流量池的流量分發機制是優化筆記內容、最大化獲取流量的關鍵。



1. 曝光池

曝光池流量即來自發現頁的流量，除了筆記內容與受眾的匹配度外，筆記內容質量也是關鍵。



2. 搜索池

搜索詞的流量則主要取決於筆記內的關鍵詞，包括標題、圖片、正文中的內容。

當用戶搜索問題時，系統會將問題拆解成多個關鍵詞，並優先呈現關鍵詞匹配度更高的筆記。而筆記發佈時間、互動量、賬號權重等因素同樣會對搜索池推薦有影響。

一篇小紅書筆記發布後會經歷4大步驟：

步驟 名稱 簡介 1 機器偵測 ● 審查筆記會否含有違規用字和內容 2 分配初始流量 ● 初始流量主要受帳戶權重影響，針對新或權重低的帳戶，一般初始流量在200以內，低於100會被視作不正常 ● 如帳戶權重較高，或可得到更高的初始流量 ● 初始流量亦受話題標籤的匹配度影響，內容與標籤的匹配度越高，自然較易獲得高流量 3 提高流量 ● 平台根據筆記互動表現，決定會否將它推送到更大的流量池 ● 可在筆記發布幾小時後檢查是否被限流，並修改完善筆記 4 推薦結束 ● 如筆記品質一般，通常會於幾天內停止推薦 ● 如被評為高品質，筆記獲持續推薦的日數可高達數十日，甚至數百日。你可以邀請網紅「探店」和「種草」，藉此增加品牌在小紅書的曝光，令筆記持續推薦！



小心誤入！經營小紅書的常見雷區

小紅書的違禁規則相較其他平台差異較大也更為嚴格，各位在運營帳號時亦要記得避開以下常見雷區，以免筆記不獲推薦，甚至令帳戶遭受降權或封號：





類別 雷區 賬號 在同一設備頻繁切換多個登錄賬號。這一行為容易導致賬號被限流，或造成賬號關聯風險，即A賬號被封號會影響在同一設備頻繁切換過的B賬號。 賬號 頭像、暱稱或個人簡介帶有引流信息。小紅書禁止在平台上進行外部導流，包括放置 QR Code、連結或是提及其他社交平台帳號等，違規可能會被封號。 內容 頻繁修改筆記或不敢修改筆記。筆記修改確實會影響流量，但並不是所有情況下都不能利用修改功能。 ○ 剛發布的筆記或曝光不錯的筆記都不建議修改，所以在發布前一定要確認筆記沒有問題再發布。 ○ 但被限流的筆記則可以修改，可以通過修改內容排版、更換話題、修改錯別字、刪除違禁詞等方式優化筆記。 內容 更換垂直領域。更換領域會打破平臺對賬號前期的定位，也可能流失已經獲得的粉絲。如果要更換領域，建議重新建立帳號。 內容 筆記中包含敏感詞。可通過工具排查筆記中的違規詞/敏感詞：零克查詞（適合小紅書敏感詞監測，只有網頁版）；句易網，適合通用廣告法敏感詞檢測。 用戶行為 在私信中引流或發送鏈接。違者可能會被禁言或封號。

如各位認為筆記流量被限，可聯絡小紅書客服，對相關筆記進行申訴。申訴審視完成後，官方會具體回應筆記情況。如筆記流量確實被限，各位可依照官方提供的改善建議，修改筆記內容即可。

總結

透過以上策略，結合真誠的創作態度和對用戶需求的理解，你可以一步步提升內容的曝光度和影響力。小紅書的核心是分享，堅持創作，靈活利用平台的機制並有策略地運營帳號，你就可將流量密碼掌握在手中。



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