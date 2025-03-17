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17/03/2025

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃優惠

#滙豐 #收息 #建行亞洲 #高息定存 #招商永隆
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　　美國聯儲局將於本周議息，滙豐推港元定存優惠，7天港元定存年息高達10厘，存額為1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。至於卓越理財客戶及滙豐One/其他客戶，年息則分別達9.9厘及9.8厘。

 

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃優惠

（資料圖片）

 

　　建行亞洲7天定存年息為6.18厘，起存額為10萬元，適用於全新客戶透過電子渠道開立「e帳戶服務」及證券戶口，首10萬元享此優惠，其餘新資金享另一定期存款利率。有關推廣優惠提早至今日結束，原先為3月底。

 

　　另外，招商永隆推出「即日快閃」定存優惠，以新或現有資金，辦理6個月港元定存年息高達3.3厘，存額為10萬元至1500萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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