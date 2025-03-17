高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃優惠

美國聯儲局將於本周議息，滙豐推港元定存優惠，7天港元定存年息高達10厘，存額為1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。至於卓越理財客戶及滙豐One/其他客戶，年息則分別達9.9厘及9.8厘。

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建行亞洲7天定存年息為6.18厘，起存額為10萬元，適用於全新客戶透過電子渠道開立「e帳戶服務」及證券戶口，首10萬元享此優惠，其餘新資金享另一定期存款利率。有關推廣優惠提早至今日結束，原先為3月底。

另外，招商永隆推出「即日快閃」定存優惠，以新或現有資金，辦理6個月港元定存年息高達3.3厘，存額為10萬元至1500萬元。

表列各大銀行定存息率：

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撰文：經濟通採訪組