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18/03/2025

一首經典、一個故事

#退休 #理財 #快樂退休 #雪中情 #淺淺歲月 #Dorinda #Neil Sedaka #Neil Sedaka #The Hungry Years
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　近幾日，小弟不斷向老友推介電影《淺淺歲月》，尤其有人生經歷者，必受內容觸動，當中總有某幾個片段會有代入感。

 

葉童及謝君豪在《淺淺歲月》的演出觸動全場觀眾，令他們不捨離座。

 

　　看完再讀上周五《經濟日報》副刊，才知電影乃真人真事改編，而戲中女主角，正是投資此片的謝淑芬，同時，也兼任編劇，因故事本身就是她有血有肉有淚的經歷。

 

　　此片乃小本製作，應該很難爆大冷狂收，換句話，謝女士很可能會蝕上百萬金錢，而呢筆錢，正正來自佢賣樓的血汗錢。

 

謝淑芬乃戲中女主角真人，500萬元賣樓，就為了拍一部留住自己與亡夫深厚愛情的電影。

 

　　為乜要冒咁大風險去拍一套沒把握收回成本的電影？一個字——情。為一段永遠抹不掉的深情，希望將對亡夫（生前已離婚）的真愛，拍成電影來作紀念。

 

　　劇終無觀眾願離場，因字幕升起前後，正播著關正傑經典名曲《雪中情》。此曲，正正鎖住謝女士與亡夫最甜蜜的一段時光，故無論版權費幾貴，佢都要買下版權放戲中。

 

片尾一曲《雪中情》，將所有觀眾黐在椅上，不捨離去。

 

　　說來，很多經典歌曲的誕生，背後都有個動人甚至刻骨銘心的故事。

 

　　我做電台時，一直希望主持一個名為《一首經典、一個故事》的節目。因日常聽電台播歌，聽眾的認知有如水過鴨背，甚少知道歌曲及歌詞背後的真義。故此，若能引領大家明白歌曲的源起，再聽時，感覺境界與層次，必會高許多許多。

 

　　最近在柴門民歌餐廳欣賞「婆婆歌手」Dorinda的迷你演唱會，唱到中途，佢介紹一首心愛歌曲，話聽一次就心痛一次，乃1975年作曲及演唱家Neil Sedaka震動不少成功藝人心坎的《The Hungry Years》。

 

「婆婆歌手」Dorinda，將《The Hungry Years》的痛苦與無奈，發揮得淋漓盡致。

 

　　點解震動成功藝人？因不論老友、夫婦、兄妹⋯⋯通常初初一齊玩音樂時，皆窮到燶，而吊詭在通常只有活在經濟差劣又或失戀傷痛中，作品才會特別有血有肉，能喚起大眾共鳴。

 

　　有才華的藝人組合，無論用甚麼形式出現，都很大機會成功。但世情無奈正正有個不幸軌跡，當組合一邊成功時，成員的價值觀念就會一邊慢慢出現矛盾。大家餓著肚為生活拼搏時，多會團結一心，正所謂共患難；但絕大部分成功後，要風得風要雨得雨時，就難共富貴！極多組合正是在富貴後反面、拆夥甚至成為仇人。夫婦藝人組合，發達後離異的，更是不少。

 

Neil Sedaka在樂壇大半世紀，看透世情，也看透名利帶來寶貴關係的破裂。

 

　　Neil Sedaka見證不少曾經「享受」共患難，但未能一同共富貴的樂壇老友夫婦，離婚後，午夜夢迴，看看自己擁有的名屋名車，一切名利有齊，但偏偏本來相濡以沫的另一半，已成陌路人或仇人，怎不垂淚到天明？

 

　　一切能重回舊日嗎？當然不可能。惟有憑歌寄意，對昔日快樂溫馨愛意滿滿的飢餓日子，不斷懷緬，這正是《The Hungry Years》的哀鳴。

 

Beatles、Sonny and Cher及Carpenters皆或兩手空空，或一窮二白捱起，結果，全部可以共患難，但無法共富貴。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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