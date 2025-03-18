國家發展改革委副主任李春臨3月17日在國新辦新聞發布會上表示，《提振消費專項行動方案》首次在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措。

又是黨八股？

李春臨表示，《方案》在起草過程中，聚焦能加力、可落地，群眾有實感的增量政策，全方位擴大商品和服務消費。其中一項重點即是從供需兩端綜合發力。他表示，此前消費政策大多從供給側入手，強調以供給引領創造需求，這次《方案》在需求側加大政策力度，著力促進居民增收減負。

華泰證券指出，看好2025年大消費板塊配置機遇，情緒消費、國貨崛起、AI+消費、銀髮經濟等有望成為結構性投資主線，繼續看好消費基本面逐步向好，以及消費龍頭的估值重塑行情。

「金融界」作者青楓指出，盤面上，大型科技股多數上漲，但總體波動不大，美團(03690)漲1%，京東(09618)漲超2%，小米(01810)漲3.6%，騰訊(00700)漲0.6%，快手(01024)跌超2%，網易(09999)跌超2%；促消費專項方案重磅落地，餐飲股、乳製品股、啤酒股等消費概念股表現活躍，海底撈(06862)一度大漲7%市值重回千億港元，中國飛鶴(06186)、蒙牛乳業(02319)、華潤啤酒(00291)普遍上漲；中央強調持續用力推動房地產市場止跌回穩，內房股與物管股攜手上漲，帶動建材水泥股、鋼鐵股、家電股等產業鏈齊漲；今年以來險資加快入市，機構指本輪險企舉牌潮有望持續，內險股繼續拉升走強。另一方面，半導體芯片股、中資券商股、煤炭股部分表現弱勢，權重股國泰君安(02611)跌超4%，中芯國際(00981)跌1.9%。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）