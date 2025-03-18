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18/03/2025

白宮拒不執行法院裁決，引發憲制爭議

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　　上周末，特朗普政府引用了18世紀的一條法律，將美國境內的幾百名委內瑞拉非法移民強行遣返到薩爾瓦多，引發一場憲制爭議，因為這一行動違反了美國聯邦法院頒布的禁止令。白宮官員聲稱，法官的裁決毫無道理。這等於是向聯邦法院發起挑戰，並公開告訴美國和全世界的人，特朗普政府可以不遵守聯邦法院的命令。如果這一行為做成先例，美國的三權鼎立體制有可能從此形同虛設，沒有任何力量能制約政府行為。

 

　　特朗普在去年的總統大選中曾經提到，他可以引用1798年制定的一條法律《外國敵人法》(Alien Enemies Act of 1798)來遣返美國境內的非法移民。上周六，特朗普簽署行政命令，美國官方正式啟用該法，將兩百多名委內瑞拉非法入境者用飛機送到薩爾瓦多。此舉引發各界一連串行動，造成對美國司法制度的挑戰。

 

強行遣送出境，無視法官禁令

 

　　《外國敵人法》規定，在戰爭期間，總統有權將可能協助敵對國家的該國移民遣返，以防他們在美國境內配合敵對國家實施破壞，傷害美國人。依照此法，政府部門毋須經過必要的法律程序來保護這些外國人的權利，從而加速完成遣返。法律的適用前提是美國處於戰爭狀態，與特定國家交戰，或面臨帝國入侵。由於美國參戰次數有限，也極少受到外國入侵，因此這條法律只被使用過三次，分別是1812年戰爭和兩次世界大戰。1812年戰爭的起因是英國在海上封鎖美國，美國國會正式對英宣戰，英國派軍艦入侵美國；在第一次世界大戰期間，美國向德國和奧匈帝國宣戰；在第二次世界大戰期間，美國在日本偷襲珍珠港之後，向日本宣戰，後來又向納粹德國和意大利宣戰。

 

華盛頓聯邦法官伯斯伯格頒布暫緩令，要求政府暫停遣返行動。（網上圖片）

 

　　一些法律學者認為特朗普政府此舉違反了法律規定，因為美國目前未與任何國家交戰。他們依據歷史事件，說明引用這一法律容易傷害無辜人士。二戰期間，大量在美國合法生活的日僑和在美國出生長大且熱愛美國的公民，只因其日裔身份就被關進拘留營，受到不公平對待，這是美國歷史上的一個恥辱，美國國會和多位總統都曾為此道歉。美國公民自由聯盟(ACLU)等多個民權組織認為特朗普政府此舉違法，提請聯邦法院頒布禁止令。華盛頓的聯邦法官伯斯伯格(James E. Boasberg)隨即頒布暫緩令，要求政府相關部門暫停遣返行動，即使載有這些非法移民的飛機已經離開美國領空，也要返回美國。但國土安全部沒有理會法官的裁決，這些非法入境者被送到薩爾瓦多，落地後被關押在一所保安嚴密的重罪犯監獄。

 

只為迎合民意，白宮蔑視法官

 

　　白宮發表的聲明，將被遣返的委內瑞拉人稱為「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)黑幫成員，指他們配合委內瑞拉總統馬杜羅支持的跨境販毒集團，滲透到美國，入侵美國領土，是危害美國國家安全的恐怖組織成員，因此特朗普有權依照《外國敵人法》盡快將他們遣返，以維護美國安全。上周六法庭審理此案時，運送這些非法入境者的飛機仍在途中，法官要求政府部門立即停止行動，即使飛機已經離開美國領空也要飛回來。

 

　　雖然法官頒布了這一暫緩令，但飛機沒有改變航向。白宮官員後來向法院提交辯護詞，稱法官的裁決是口頭發出的，沒有寫成書面裁決，所以官員難以執行，而且法官發出暫緩令時，飛機已經離開美國。在周一的聆訊中，伯斯伯格法官質疑政府官員的態度，「你是說，因為這不是書面命令，你就可以置之不理？」他要求官方在本周內提供相關飛機的起飛時間和行程細節，以作進一步的裁決。

 

被美國遣返的委內瑞拉非法移民，被關押在薩爾瓦多一所重罪犯監獄。（薩爾瓦多政府圖片）

 

　　其實，特朗普要做的是兌現競選時的承諾，因為嚴厲打擊非法移民符合特朗普支持者所代表的民意，也是他贏得大選的重要「武器」。在他看來，只要能達到目的，各種手段都可以採用。在他上任之後，不到兩個月已經遣返了大批非法移民，中間也出現過波折，但民意調查顯示，受訪者大多表示支持。美國媒體報道說，將這兩百多名委內瑞拉非法移民送到薩爾瓦多，平均每個人的遣返費用是2.3萬美元，因為美國向薩爾瓦多支付了600萬美元。

 

此番如若成功，三權鼎立不再

 

　　這事件在美國引起廣泛關注，不僅僅是因為涉及打擊非法移民，更重要的是它可能會對美國的法治架構帶來巨大衝擊。在三權鼎立的國家，一旦行政部門越權，就可能受到民間的法律挑戰，並可能被司法機構制約。法官會依照現行法律作出裁決，如果政府認為裁決不當，可以提請議會修改法律。在新的法律規定下，政府原來想做的事可能會變成合法，但在此之前，政府必須遵守法官的判決，否則政府部門會被法院裁處，涉事官員可能會有牢獄之災。

 

　　如今的難題是，即使法官裁定政府官員未執行法院命令，需要為此負責，法院也無法執行對官員的懲處，因為行政部門拒不執行法官的命令。據英國廣播公司(BBC)對此次事件的最新報道，特朗普政府還在一項動議中，要求聯邦法院不再讓伯斯伯格法官審理相關案件。這明顯是輸打贏要，想用「換人」來了結此案。

 

特朗普無視法庭禁令，對美國的法治架構帶來巨大衝擊。(AP)

 

　　司法界人士指出，如果這事件按照特朗普希望的方向發展，以白宮的勝利告終，會構成危險的先例，改變美國行政部門與司法部門之間的關係，令行政部門可以無視法院的裁決，甚至拒不執行法院的裁決，那也就意味著三權鼎立的民主體制名存實亡。

 

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