《風月俏佳人》12月Netflix上映，荷里活經典熒幕情侶再合體，喚起懷舊情懷

潮流興懷舊復故，美國荷里活電影同樣把多年前興極一時的熒幕情侶再度「合體」勾起戲迷集體回憶。當中三對經典熒幕情侶拍檔，外型和樣貌都敵不過歲月催人變化不少，但默契不變，再次「合體」有新作品，仍然令人期待。

90年代美國科幻劇集《X檔案》（The X-Files），由大衛杜楚尼（David Duchovny） 和姬莉安德遜（Gillian Anderson）主演，兩位好拍檔聯手打破不少奇案。64歲的大衛杜楚尼和56歲的姬莉安德遜仍然活躍於荷里活，早前二人在《美國演員工會獎》頒獎禮亮相，他們再次「合體」擔任頒獎嘉賓，大衛杜楚尼在IG 貼出當晚照片，還表示跟老拍檔相聚開心了一晚。

大衛杜楚尼和姬莉安德遜其實各自都有很多演出，吉蓮·安德森之前演出Netflix劇集《王冠》，當中飾演英國前首相戴卓爾夫人姬莉安德遜，她在《第74屆艾美獎》上，憑這個角色奪得最佳女配角。她今次跟大衛杜楚尼於台上頒獎，影迷表示勾起以前年輕時煲劇的回憶。

2001年美國荷里活電影《BJ單身日記》，由雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）飾演一位「剩女」，在電影中周旋於兩個男人曉治格蘭（ Hugh Grant）和哥連卓夫（Colin Firth）的故事，這套電影大熱，甚至開拍一系列電影，同時亦捧紅了雲妮絲維嘉。這套戲於今年情人節推出了第4集《BJ單身日記：我為仔狂》（Bridget Jones: Mad About the Boy） 。55歲的雲妮絲維嘉已流失了不少骨膠原，在戲中飾演寡婦，已經不再跟曉治格蘭飾演情侶，反而愛上「小鮮肉」。

64歲的曉治格蘭老態盡現，「叔叔」外型現大肚腩，頭髮稀疏，而且滿臉皺紋，但仍然得到影迷喜愛。這對熒幕情侶，當日為新戲一起宣傳，受到熱烈歡迎。

第三對荷里活電影內經典中的經典熒幕情侶，則是《風月俏佳人》（PRETTY WOMAN）中的男、女主角茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts） 和李察基爾（Richard Gere），35年後二人再度合作，他們為這套電影拍攝續集《風月俏佳人2：第二次機會》（Pretty Woman 2: A Second Chance ，將於12月在Netflix播出。

兩人再度合作，令影迷反應狂熱，本月初推出首個宣傳片段，已經超過4000萬人點擊收看，故事講述了他們的關係延續下去，而且亦新增添了角色。據知，這套電影預算花 1億美元， 而且在視覺效果和情感上會更昇華。