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19/03/2025

GLOBAL Wednesday｜日央行續按兵不動 日圓會點行？英、美兩國勢跟機？金價再創新高！

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　日央行公布了最新議息結果，宣布維持短期利率於0.5厘不變，符市場預期，每百日圓兌港元一度重上5.2算，後市會點行？另外，美國聯儲局及英倫銀行亦即將公布議息結果，市場料是次亦按兵不動。 　　另外，國際金價隔晚創新高，現貨金升逾1%創過新高，在關稅戰及其他不明朗因素影響下，料續有資金追捧相關避險產品？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/lipfChpGOhw?feature=shared

 

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