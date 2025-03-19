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19/03/2025

PizzaExpress 60歲生日大派優惠：3月27日生日 送薄餅一個！身份證指定號碼可享6折！$98 pizza放題

#Food News #著數優惠 #薄餅 #PizzaExpressHK #PizzaExpress #生日優惠 #Pizza #放題
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Text: Katty Wu

　　PizzaExpress今年迎來品牌的60周年，由即日起特別推出60周年主題菜單，以及一系列驚喜優惠，包括3月27日「生日之星」可獲贈薄餅一個、身份證有指定號碼可享堂食單點主菜6折優惠，以及平日下午推出60分鐘放題，喜歡食pizza的朋友，不要錯過！

 


PizzaExpress由即日起推出60周年主題菜單。

 

優惠1：身份證指定號碼優惠

 

　　由於PizzaExpress創立於1965年，特意挑選這4個數字來成立優惠，由即日起至5月5日期間，逢星期一至四（公眾假期除外），如果身份證號碼中有「1」、「9」、「6」、「5」任何2個數字，即可享堂食單點主菜6折優惠。如顧客沒有中以上數字，出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。

 

優惠2：生日之星優惠

 

　　3月27日是PizzaExpress的生日，於3月27日生日的顧客，即可獲贈60周年系列內的薄餅一個。（只限堂食）

 

優惠3：60分鐘任食優惠

 

　　由即日至4月17日，逢星期一至五的2:30pm–6pm供應（公眾假期除外），堂食每位成人$98，小童$49，可於60分鐘內任食餐廳指定經典菜式，包括北京烤鴨薄餅、瑪格麗塔皇后薄餅、美國薄餅及焗麵包球（配蒜蓉牛油/羅勒香口草醬）。

 

PizzaExpress 60周年菜單

 

　　60周年菜單，每一款單品均充滿特色，雖然保留經典口味，但都注入了新元素來迎合港人口味。當中包括皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅、雞肉菠菜青醬薄餅及南意風情辣薄餅等。皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅為例，傳統做法是由馬蘇里拉芝士、新鮮羅勒及紅色的番茄製成，這次保留了傳統做法並加入了一整個軟心芝士放在薄餅上，令味道昇華不少。

 

　　另外還推出黃金焦糖麵包球，麵包球圈灑上糖粉、金粉和焦糖醬，另配上朱古力焦糖醬，如皇冠閃爍，金光閃閃慶祝60周年。此外，PizzaExpress更推出兩款生日特飲，包括生日蛋糕梳打及熱情果味氣泡茶，前者是喝得到的士多啤梨忌廉蛋糕，後者味道清新，用來配pizza都不錯！

 


皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅 $208

 


南意風情辣薄餅 $178

 


雞肉菠菜青醬薄餅 $188

 


香辣麵包球 $58

 


黃金焦糖麵包球 $88

 


生日蛋糕梳打 $48

 


熱情果味氣泡茶 $48

 


堂食60周年二人套餐 $416
1款意式小食 + 2款主菜 + 1款甜品 + 2款飲品

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