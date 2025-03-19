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19/03/2025

銀行唔造按揭，最後害了自己

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在過去一年，不少銀行家睇淡樓市，對投資者不斷call loan，令到不少投資者的經濟非常惡劣，不得不以低於市價賣走一些物業。唔係無人買，而係銀行唔願借錢畀人買樓，令到打算買樓的人有心無力，亦令人誤會樓價仍然有下跌空間。其實買賣雙方都知道，只要銀行造按揭，物業是很容易賣得出。

 

　　銀行想降低按揭風險，就要借錢畀人買樓。一般來說，新買家只能借一半，而舊業主收到錢之後，可以立刻清還銀行欠款。換句話說，只要銀行願意造按揭，風險立刻會降低。如果唔造，舊業主始終欠一大筆按揭貸款，隨時資不抵債，既然有人願意為舊業主還一半貸款，銀行點解唔借？就算銀行認為樓價仲有下調空間，更加要協助舊業主將物業賣走，新業主還一半貸款，風險立刻降至非常之低，否則，倘若樓價繼續下跌，銀行有可能出現壞帳。

 

銀行樂於敘造按揭，可避免出現壞帳。(Shutterstock)

 

　　如果銀行唔造按揭貸款，只是不斷call loan，試圖將現有按揭客戶的貸款降低，最後可能有債仔還唔到錢，而銀行被迫沒收他們的物業，以銀主身份出售那些銀行盤，就算可以賣得走，銀行或多或少都會有一些壞帳。而這些壞帳本來可以避免，就是當有人買債仔的物業時，銀行樂於玉成其事，不但保留生意及抵押品，更加不會出現壞帳。所以，銀行家應該了解，迫死業主未必是好事，幫新買家造按揭最後會幫到自己。

 

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