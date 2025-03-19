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19/03/2025

《苦中柑來遇見你》IU媽媽廉惠蘭的最強綠葉角色：5部必看劇集中的壞阿姨、復仇母親與暖心大媽

#韓劇 #廉惠蘭 #影視娛樂 #最強綠葉 #苦中柑來遇見你 #IU #朴寶劍 #海女
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Text: wong lin lin rachel

　　近期在Netflix中熱播韓劇《苦中柑來遇見你》，男、女主角朴寶劍和IU的演技被受讚賞。劇中飾演IU母親的廉惠蘭同樣搶鏡，廉惠蘭當海女不辭勞苦賺錢養大女兒。第一集已爆發演技令觀眾睇到眼濕濕。廉惠蘭在韓國被封為「最強綠葉」，不用靠外表，只靠演技已經夠吸引。她演出的劇集必成收視保證，當中必看5套劇集，更是不容錯過。

 

 

　　在韓劇中「老是常出現」的廉惠蘭，每次劇集內都不是賣靚樣，而是被公認演技好，在《孤單又燦爛的神－鬼怪》內飾演壞阿姨、《黑暗榮耀》中做出色間諜等等，令觀眾十分難忘。在當地做話劇演員出身的她，曾經六次入圍韓國百想藝術大賞，憑《驅魔麵館》獲得電視部門最佳女配角。

 

 

　　廉惠蘭每次拍劇都會出盡全力，今次在《苦中柑來遇見你》飾演海女，不斷要親身上陣在海中拍攝，其實她是冒著生命危險而做，因為廉惠蘭怕水。廉惠蘭拍《假面女郎》時，飾演復仇母親，其中一場落水戲，當時曾猶豫推劇，後來為了這場戲進行特別訓練，克服恐懼。今次再要落水，而且潛入水底，她同樣花足功夫練習。以下5部廉惠蘭飾演不同人格的角色，絕對不容錯過，而這些劇集都能夠在串流平台Netflix中找到。

 

1.《假面女郎》

 

　　48歲的廉惠蘭2003年加入韓國影視圈發展，已經累積了多套精彩必看的演出。在《假面女郎》中，廉惠蘭飾演「金慶子」，兒子死後她展開了尋仇大計，有如一個甚麼都不懂的村姑走進城巿，她開始學年輕人玩意，做網絡鍵盤戰士、學年輕人的潮語找出真兇，而且去黑巿買玩具槍、做的士司機、開外賣攤檔，每一個部分，她都演得入型入格。

 

 

2.《孤單又燦爛的神－鬼怪》

 

　　另一套由孔劉、李棟旭、金高銀主演的韓國神劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》中，廉惠蘭飾演「鬼怪新娘」池恩倬（金高銀 飾）的阿姨池蓮淑，出盡任何方法要騙了池恩倬母親遺留下來的保險金，過程中露出邪惡之相，最終劇集惡人有惡報，令觀眾難忘。

 

 

3.《黑暗榮耀》

 

　　在《黑暗榮耀》中，廉惠蘭變成一個看到令人心痛的姜賢南，劇中她遭到家暴，絕望中遇見了女主角，熱心地出手幫忙報仇，自己不幸但反過來安撫了女主角，同時也救贖自己。觀眾都大為感動，被廉惠蘭的角色鼓勵自己，遇困難不要放棄，有網友認為這劇中演技最出色的是廉惠蘭。

 

 

4.《少年法庭》

 

　　廉惠蘭在《少年法庭》中，飾演一個生了兩個女兒的母親，她同樣做青少年諮詢師和青少年恢復中心的主任吳宣慈，她要跟八名少年犯一起生活，表面看來目無表情，讓人感覺冷漠，曾被舉報虐待兒童、偷捐助金。但其實她一直用心照顧一眾少年，因此忽略照顧自己親生女兒，更曾因太忙碌而暈倒，她飾演了一位溫暖又堅強的角色，賺人熱淚。

 

 

5.《山茶花開時》

 

　　在《山茶花開時》中，廉惠蘭不用飾演可憐的低下層，反而飾演知識份子做一位律師洪子英，個性強悍而且在工作上充滿魄力。在職場上和婚姻上，角色充滿霸氣，她的演技充滿說服力。做事獨特的解決方式，幫助到不少受苦巿民，令觀眾稱她為「國民姊姊」，觀眾緣更憑劇而大增。 

 

 

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