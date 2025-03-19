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19/03/2025

深圳K11 ECOAST海濱文化藝術區 4月28日開幕！面積等同西九 設大型商場、文化空間、海濱長廊

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Text: Katty Wu

　　坐落於深圳前海蛇口太子灣的「K11 ECOAST海濱文化藝術區」，為K11集團於國內首個旗艦項目，最近正式公布將於4月28日開幕，總建築面積約23萬平方米，跟香港西九文化區相約。

 

位於深圳太子灣的「K11 ECOAST海濱文化藝術區」，面積跟香港西九文化區相約，感覺亦跟西九相似。

 

　　建築物的外觀似一艘停泊在港口的郵輪，區內包括文化零售地標K11 ECOAST、多功能文化空間K11 Cultural Centre、新世代辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade，目標是為深圳打造一個集文化、商業、生態於一身的世界級海濱文化藝術區。

 

K11 ECOAST的外觀似一艘停泊在港口的郵輪。

 

建築物的設計，跟香港K11 MUSEA有點相似。

 

區內有大面積的綠化空間，感覺悠閒舒適。

 

　　雖然4月28日才正式開幕，但區內率先於3月29日已經有一個公開的活動——「加菲貓家族歡樂跑門票（深圳站）」！當日除了有3公里的歡樂跑跑道外，還有多個打卡位、互動遊戲、創意攤位等，雙人套票$366，包括一大堆紀念品，如T恤 、號碼牌、獎牌束口袋等等，3月22日前購買更可享早鳥價$311！

 

加菲貓家族歡樂跑門票（深圳站）

網址：www.k11experience.com/zh-hk/package/3210/

 

活動當日，應該可以見到這隻巨型的加菲貓吹氣公仔吧！

 

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