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19/03/2025

趁腦袋精靈，做齊「平安孖寶」

#退休 #理財 #我要退休 #預設醫療指示 #平安孖寶 #短期記憶 #退休錦囊 #持久授權書
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，俗稱「預設醫療指示」（正名為《維持生命治療的預作決定條例》）的法例已於去年11月20日在立法會獲得通過，意味著我們在頭腦清醒時，為自己走到人生最後一程萬一出現不可逆轉的重大疾病時所作的醫療指示，終於有了法律效力。

 

　　好友毛錫強（人稱Mo Sir，退休前是律政署的法律草擬專員，他正正就是這條法例的草擬專員）為了配合法例的生效，專門為我們一班慈善同學會（由《經濟通》另一位專欄作家Luke Sir於退休後成立的一個食、玩兼做慈善的組織）的同學，安排多場「平安孖寶」飯局，一邊吃，一邊簽齊這兩份重要的退休規劃文件。

 

　　有一點值得一提，兩份文件一起做，費用只是2萬大元，但Mo Sir是有心人，他是義務付出的，而且還邀請了同學會中的一位腦神經科醫生協助，因為必須有兩位見證人，其中一位必須是醫生；另一位最好是律師，而Mo Sir本身就具備律師的專業資格。

 

　　他退休前是副法律草擬專員，也正正是這條法例的草擬人，可謂深慶得人。但我要強調，他們兩人都是義工，該筆費用是捐給同學會中的「班長基金」作為慈善用途。既然如此，我們真的沒理由推卻呢！

 

　　正如我在上日的文章內指出，無論簽署預設醫療指示或持久授權書，都必須在自己神智清醒時進行，因此，上星期我們出席飯局時，就要先做測試，看看我們是否具備精神行為能力。

 

無論預設醫療指示或持久授權書，都必須在神智清醒時簽署。(Shutterstock)

 

　　但這個只是一個小測試，因此簡稱為MMSE，全寫是Mini-Mental State Examination，中文一般譯做簡易精神狀態測驗。

 

　　我們最先是要在紙張上按指示繪畫一些簡單的圖形和做一些算術，然後就要在一間獨立房間見醫生，由他再出一些題目給我們。

 

　　事後大家交流時都同意，最難就是考我們的短期記憶(Short Term Memory)。醫生告訴我們五件物件或東西，說完之後又問我們其他問題或做其他任務，不久之後就要我們覆述該五件物件/東西。

 

　　雖然我們都知道會有這一著，但由於該五件物件/東西基本上是風馬牛不相及的，有些還可能頗抽象，例如方向等等，所以，這一關確實未必每個人都可以順利通過。不過，醫生很好人，他會給我們貼士的。

 

　　我們事後檢討，最好就是自己將該五件物件/東西串連起來，例如在東面有一間紅色的教堂，門前有些菊花等等（以上只是我隨意的例子），諸如此類就容易記得齊。

 

　　我們當晚的幾個人都順利完成測試，證明頭腦還算清醒，可以正式簽署這兩份「平安孖寶」。

 

　　為了讓讀者有個概念，我在網上下載了醫管局的一份MMSE（簡短智能測驗）供大家參考。未必每份測驗都一模一樣，但大致是這個模式的。事前作一些練習，就一定不用擔心自己過不了這關了！

 

 

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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