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20/03/2025

hot talk 1點鐘｜美國放慢減息對美股孰好孰壞？跟進科技七雄、HOOD｜金價破頂係升浪的開始？

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嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　美國聯儲局宣布維持利率不變，主席鮑威爾會後指聯儲局不急於減息，此對美股股市影響是好是壞？6月有機會恢復減息？而科技七雄股由高位回調了不少，這個位吸貨算抵買嗎？

 

　　港股上日創逾三年高後，周四(20日)低開17點後跌幅續擴大，短期有回吐壓力嗎？金價亦續創新高，在關稅戰、地緣政局不明朗因素下，倉位有金價相關產品仍是明智之選？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/smu7_ZdOOtw?feature=shared

 

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