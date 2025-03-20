國泰飛機餐｜坐經濟／特選經濟客艙都可以食米芝蓮！3萬5千呎高空都可以食到逸東軒招牌豉油皇比目魚、甜酸菠蘿咕嚕肉

對於不少旅客來說，飛機餐是非常重要的，因為是出外旅遊的第一餐！坐頭等或商務客艙當然會吃得好，但原來坐Econ或Premium-econ，都可以食得很「豪」！今年國泰航空跟連續9年獲得米芝蓮一星的逸東軒合作，為經濟及特選經濟客艙的乘客送上星級美食。記者早幾日就試過部分由行政總廚譚棟師傅精心設計的機上餐單，當然非常高質，更有記者最愛的逸東軒招牌菜甜酸菠蘿咕嚕肉及話梅浸車厘茄！坐econ都可以食到米芝蓮，非常幸福！

國泰航空跟逸東軒合作，坐指定航線的經濟及特選經濟客艙乘客，今年全年都可以食到米芝蓮美食！（攝影：Katty）

這次精心設計的機上餐單，集合了多款逸東軒招牌前菜及主菜，今年全年乘搭國泰航空從香港出發指定航班的特選經濟客艙和經濟客艙乘客，都可以享用到這些美食，當然菜單每個月及每個航點都會些不同。例如3月會是由香港出發到倫敦、巴黎、紐約、洛杉磯、悉尼、吉隆坡、耶加達等地的航班，4月則是由香港出發到上海、北京、東京、大阪、福岡、首爾、曼谷及新加坡的航班供應。

先講經濟客艙的前菜，記者試食了「話梅浸車厘茄」及「陳醋青瓜雲耳」，前者是記者最愛的逸東軒招牌前菜，以酸甜可口的話梅汁醃漬車厘茄，伴以糖醋醃蘿蔔，味道酸酸甜甜，加上鮮艷的顏色，十分醒胃；後者則清新爽甜，作為飛機餐的前菜絕對適合。

多款主菜會每個月轉換，例如「鮮沙薑陳皮焗雞扒、芥蘭及蛋炒飯」，是由逸東軒其中一道招牌菜變奏而成。特色是先用散發淡淡清香的沙薑和陳皮醃製無骨雞扒，使雞肉增添濃郁甜味，再焗至金黃多汁，然後配以芥蘭粒和蛋炒飯。另一款「甜酸菠蘿咕嚕肉、鮮蔬及絲苗白飯」，當然是人見人愛的廣東菜，以酥香多汁的豬肉搭配新鮮菠蘿及燈籠椒，再與酸甜開胃的糖醋汁同炒，讓醬汁剛好包裹每塊豬肉。

經濟客艙：鮮沙薑陳皮焗雞扒、芥蘭及蛋炒飯（攝影：Katty）

經濟客艙：甜酸菠蘿咕嚕肉、鮮蔬及絲苗白飯（攝影：Katty）

經濟客艙：老干媽辣炒雞球、雜菌伴蒿筍及蛋炒飯（攝影：Katty）

經濟客艙：芝麻西檸雞（攝影：Katty）

記者幾日前於試食活動上吃了「話梅浸車厘茄」、「陳醋青瓜雲耳」及特選經濟客艙的「麻辣雞絲青瓜沙律」，最出色應該是「話梅浸車厘茄」，覺得就算換成是預製的飛機餐，應該都會一樣美味。（攝影：Katty）

活動上還試食了「甜酸菠蘿咕嚕肉」，咕嚕肉酸甜度適中，肉質軟滑，十分美味，如果飛機餐可以encore就好了！（攝影：Katty）

至於特選經濟客艙，頭盤有「煙燻鴨胸配南薑甜酸菜」及「麻辣雞絲青瓜沙律」等，前者靈感來自潮州風味的滷水鴨，配以惹味的南薑甜酸鹹菜作全新演釋，醃菜的甜酸鹹味恰到好處，平衡了鮮嫩煙燻鴨胸肉的豐富口感，令菜式風味獨特、美味可口。

主菜之中，最經典應該是「柱侯醬炆牛筋腩」，鮮嫩的牛筋腩以由黃豆經天然發酵調配而成的濃郁柱侯醬慢火炆煮，成為菜式的靈魂。另外還有「XO醬翠玉瓜炒海鮮」、「豉油皇比目魚」、「宮保雞丁」、「古法生根枝竹炆雞」等，全部都充滿香港特色。

逸東軒行政總廚譚棟師傅為特選經濟客艙精心設計的飛機餐。（攝影：Katty）

經濟客艙：古法生根枝竹炆雞、菜心及絲苗白飯（攝影：Katty）

記者當日試食了逸東軒其中一款招牌菜「豉油皇比目魚」，略為炸過的比目魚皮脆肉嫩，香口慈惹味。（攝影：Katty）

國泰機上餐膳

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